Quem é Pedro Gonçalves, o destaque do Sporting que superou a falta de Bruno Fernandes?

É bastante incomum que um clube ganhe um título imediatamente após a venda do seu melhor jogador, mas foi isso que o Sporting, de Portugal, conseguiu na última temporada.

Em sua primeira temporada completa sem Bruno Fernandes, que foi contratado pelo Manchester United em janeiro de 2020, o clube despontou para terminar no topo e se tornar campeão português pela primeira vez desde 2002.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O brilhante e jovem técnico, Rúben Amorim, foi justamente elogiado por ser o mentor de tal sucesso, e um de seus feitos mais notáveis ​​foi encontrar um substituto para Bruno.

Fernandes teve uma temporada impressionante em 2018-19, marcando 20 gols no campeonato, mas Pedro Gonçalves superou seus números marcando 23 vezes, em 2020-21.

Ao fazer isso, ele se tornou o primeiro artilheiro português da Primeira Liga desde Domingos em 1996. Nada mal para um jogador que é, pelo menos no papel, um meio-campista – assim como Fernandes.

Apelidado de Pote , Gonçalves não era muito conhecido antes de assinar pelo Sporting no verão de 2020.

Ele havia acabado de completar uma temporada no Famalicão, marcando cinco gols e dando cinco assistências como meio-campista central.

No entanto, pagar 6,5 milhões de euros por seus serviços foi considerado uma aposta enorme, mas Amorim tinha um plano claro para ele.

Enquanto Pedro tentava imitar o estilo de jogo de João Moutinho e Ruben Neves, o treinador do Sporting achava que poderia usar suas habilidades de outra forma.

Sua capacidade de vir de trás e encontrar espaços na área é fenomenal e, com isso, ele pode finalizar como um verdadeiro atacante.

Naturalmente destro, Gonçalves também é capaz concluir chutes precisos com o pé esquerdo. O jogador marcou seis vezes na liga até agora e fez dois gols contra Besiktas e Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, já que o Sporting sobreviveu a derrotas nos primeiros jogos para se classificar para as oitavas de final.

Aqueles que testemunharam os jogos de Pedro em sua infância não ficaram surpresos com esse desenvolvimento, porque ele era um verdadeiro goleador quando criança.

Aos 10 anos, quando jogava pelo pequeno Vidago, ele marcou 72 vezes em uma única temporada, incluindo nada menos que sete tentos contra seu próprio irmão André, que era goleiro.

Gostava de comer – daí o apelido – mas gostava muito mais de futebol. Na verdade, ele cresceu literalmente nos gramados, já que a casa da sua família estava situada ao lado do estádio do Vidago.

Sua mãe trabalhava no clube, cuidando de roupas e equipamentos, e o jovem Pedro sempre corria com a bola nos pés, a menos que seu padrasto o levasse para o corpo de bombeiros nas proximidades.

A jornada ao estrelato foi longa e única. Aos 11 anos, Pedro foi recomendado para a base do Braga e teve de sair de casa para realizar o seu sonho.

Agostinho Oliveira, coordenador da base do clube, colocou o garoto sob seus braços, ajudando em seu progresso no futebol por seis anos.

"Eu disse a ele que não bastava ser talentoso e que ele precisava melhorar em todos os aspectos do jogo", lembrou Oliveira em entrevista ao Diário de Notícias.

"Ele tinha muita qualidade e fazia tudo certo, mas era importante estar mais envolvido no jogo."

O Braga viu Pedro como um verdadeiro meio-campista, mas ele não foi muito bem avaliado por outros treinadores e não recebeu um contrato quando Oliveira deixou o clube, em 2015.

Aos 17 anos, o jogador teve de encontrar um novo caminho e, com isso, Nuno Espírito Santo ofereceu uma oportunidade de ouro no Valencia, junto de Carlos Soler e Ferrán Torres.

Quando Nuno foi para o Wolves, da Inglaterra, após uma passagem de sucesso no Porto, o técnico se lembrou do jovem e, novamente, ofereceu uma oportunidade de se agarrar em um contrato muito lucrativo e impossível de recusar.

Assim, Pedro Gonçalves se mudou para seu terceiro país antes mesmo de estrear profissionalmente.

O número de jovens talentos portugueses no clube mais português da Inglaterra era enorme, e Pedro chegou ao lado de Boubacar Hanne, um atacante que tinha tudo para ser um grande talento.

Hanne não se consolidou e, agora, está no banco do Gil Vicente, de Portugal, mas Gonçalves impressionou pelo sub-23 dos Wolves.

Ele treinava com frequência com a equipe principal, e sua admiração por Neves e Moutinho é compreensível, pois essa era sua posição na época.

Jogando pouco, ele ainda conseguiu marcar oito vezes em 35 partidas como reserva, e foi especialmente importante em confrontos contra o West Brom, rival do Wolverhampton.

Rui Pedro Silva, assistente de Nuno no Wolves, disse ao O Jogo: "Pote destacou-se. Era excelente na posse de bola, sempre conseguia encontrar espaços, não errava passes e tinha capacidade de finalização também."

"No time principal, porém, ele foi vítima do esquema tático."

Ele até foi nomeado capitão e deveria ter tido chances de progredir. No entanto, sua contribuição para o time principal se limitou a uma única aparição como suplente, pela Copa da Liga Inglesa, em agosto de 2018 e, um ano depois, ficou claro que o português teria que sair para evitar uma paralisação completa de seu futebol.

O clube pode se arrepender de deixá-lo sair hoje em dia, mas é provável que a mudança para Famalicão tenha salvado sua carreira.

Sob a orientação de João Pedro Sousa, a confiança de Pedro cresceu e ele se tornou sem esforço um grande jogador para a equipe, que liderou a tabela nos primeiros meses da temporada 2019-20.

"Eu costumo descrevê-lo como um jogador de rua porque ele não se importa com quem joga. Ele não sente a pressão dos grandes jogos", disse o ex-companheiro de Famalicão, Fabio Martins, à BBC.

Amorim gostou dessa qualidade, bastante semelhante à de Fernandes, e decidiu trazer a estrela em ascensão para o Sporting.

"Ele está revelando uma capacidade de chegar ao último terço e atacar que eu não conhecia, então tenho que parabenizar Amorim por isso", disse João Pedro Sousa.

"É o sonho de qualquer treinador ter um jogador tão versátil como Pote."

Seria impossível superestimar sua contribuição para a conquista do título, e o técnico de Portugal, Fernando Santos, incluiu a estrela no elenco da Euro 2020 – embora sem dar um único minuto de jogo durante o torneio.

Estranhamente, Pedro não foi convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo desde então, mas suas atuações recentes devem mudar a mente do treinador antes da disputa do mata-mata para a Copa, em março.

Seis gols e cinco assistências na Primeira Liga nesta temporada é um retorno decente, mas quatro gols e uma assistência na Liga dos Campeões é ainda melhor.

Mais artigos abaixo

Pedro tende a florescer quando as apostas são altas, e o Sporting ficou muito desapontado quando perdeu o grande jogo contra o Porto por conta de uma lesão leve.

No entanto, ele deve estar apto para enfrentar o Manchester City nesta terça-feira (15), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, e Bruno Fernandes – assim como Cristiano Ronaldo – adoraria que seu ex-clube vencesse.

A contribuição de Pedro Gonçalves será importante e, por isso, Pep Guardiola deverá encontrar uma maneira de parar um jogador que é capaz de encontrar espaços e chutar com precisão dentro e fora da área.