Quem é o goleiro "centroavante" do Corinthians no Paulista sub-20?

Eduardo Capellari foi improvisado nos minutos finais do jogo contra o Taubaté

Uma situação no mínimo inusitada aconteceu com o time sub-20 do nesta exta-feira, em jogo ontra o Taubaté, pelo da categoria. Priorizando o Brasileirão, o tinha poucos jogadores no banco e, nos minutos finais, colocou um goleiro como centroavante.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Jogando com um time alternativo no sub-20, e com apenas quatro jogadores no banco de reservas, o Corinthians estava empatando sem gols com o Taubaté. Faltando seis minutos para o final da partida, o técnico Vinicius Marques colocou o goleiro reserva Eduardo Capellari, de 19 anos, para jogar como centroavante, mas o placar ficou mesmo no 0x0.

Mais times

O jovem goleiro estava relacionado com a camisa 12, como reserva imediato do titular Yago e, para entrar no lugar de Reifit, trocou rapidamente seu uniforme, pegando a camisa 17.

Eduardo ainda nem havia feito a sua estreia no Corinthians até o entrar no ataque. Ele chegou na equipe em janeiro de 2020, depois de se destacar na campanha do Cuiabá na .

Os matogrossenses caíram justamente para o Corinthians, na segunda fase da competição, mas o Timão logo enxergou potencial no goleiro, que à época tinha 18 anos. Os dois clubes entraram em um acordo para que Eduardo seguisse sua formação de base no Timão, enquanto o Cuiabá manteve 30% dos direitos dele.

“Depois do jogo contra eles (Corinthians) na , eu recebi a ligação da minha mãe, falando que tinha um clube interessado, mas que não queria falar qual era ainda. Mas me disse que estavam monitorando, analisando meus dados. Assim que cheguei em Cuiabá, aí soube que era o Corinthians, através do meu empresário e do Cuiabá. É um sonho com 18 anos ir para o Corinthians, que para mim é o maior clube paulista”, disse o goleiro ao Olhar Esportivo.

Nascido em Lucas do Rio Verde - há cerca de 320 km da capital-, o goleiro começou a carreira no , foi em 2019 que Cuiabá o levou para o time sub-19. Se destacando na base, Eduardo chegou a atuar profissionalmente no time antes mesmo de completar 18 anos, e fez parte do elenco campeão da Copa Verde.

Jogando como centroavante, Eduardo não chegou a pegar na bola e, muito menos, a marcar um gol, apesar de ter se movimentado bem durante os minutos que esteve em campo. Mas uma coisa é certa, ele já tem história para contar.

Perfil do atleta

Nome: Eduardo Fraga Capellari

Nascimento: 10 de abril de 2001 (19 anos)

Mais artigos abaixo

Posição: goleiro

Altura: 1,92m