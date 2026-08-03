A agência "Roc Nation Sports International", responsável por gerir a carreira do brasileiro Vinícius Júnior e do marfinense Yan Diomandé, divulgou um comunicado oficial no qual atacou o que descreveu como "informações falsas" que circulam sobre um de seus jogadores, sem identificar quem seria o atleta em questão, o que abriu espaço para diversas especulações.

Michael Yormark, presidente da agência, afirmou no comunicado: "Não podemos ficar de braços cruzados quando veículos de imprensa não profissionais e mal informados publicam informações falsas e prejudiciais com o objetivo de atrair atenção".

E acrescentou: "Isso é inaceitável, especialmente quando atinge nossos jogadores de forma pessoal e sem qualquer fundamento, algo incômodo, prejudicial e que pode chegar à difamação".

Encerrou suas declarações reforçando que "os veículos de imprensa e os jornalistas devem assumir uma responsabilidade maior".

O comunicado não esclareceu se o alvo seria Vinícius Júnior, cujo nome foi recentemente associado a uma transferência para o Arsenal em meio ao impasse nas negociações de renovação de seu contrato com o Real Madrid, ou Yan Diomandé, cuja possível transferência para o clube merengue está envolvida por uma complexa crise jurídica relacionada a um litígio entre várias agências de jogadores.

Reportagens da imprensa haviam ligado Vinícius a uma possível transferência para o Arsenal durante a janela de transferências de verão, algo sobre o qual o treinador do clube londrino, Mikel Arteta, se recusou a comentar, limitando-se a dizer que não falaria sobre jogadores que não pertencem ao seu elenco.

Por outro lado, o jornal espanhol "Marca" revelou recentemente a existência de um litígio jurídico entre as agências que representam Yan Diomandé, que chegou à Federação Internacional de Futebol "Fifa", o que complicou as negociações de sua possível transferência para o Real Madrid, apesar do interesse contínuo do clube espanhol em contratá-lo.

Apesar de o comunicado não mencionar nenhum nome, o mistério que o cercou fez com que veículos de imprensa ingleses se inclinassem a acreditar que ele veio como resposta aos rumores sobre o futuro de Vinícius, enquanto outros não descartaram que o alvo fossem também as reportagens relacionadas a Diomandé, especialmente diante da grande polêmica que acompanhou o caso de sua transferência nos últimos dias.

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