Quem é Nordi Mukiele, novo reforço do PSG

O versátil defensor francês que estava no RB Leipzig é a terceira contratação do clube para a temporada 2022/23

O Paris Saint-Germain segue se reforçando nessa janela de transferências, e agora foi a vez de Nordi Mukiele ser apresentado pelo clube. O francês está voltando a seu país depois de quatro temporadas no futebol alemão, defendendo o RB Leipzig.

Fazendo uma janela diferente dos últimos anos, com contratações e jogadores menos badalados, o PSG anunciou um reforço que tem tudo para ser uma peça chave no time de Christophe Galtier. Nordi Mukiele, o terceiro nome trazido pelo clube neste mercado - depois de Vitinha e Ekitike -, tem uma característica, colocada por ele como "trunfo", que chamou muito a atenção dos campeões da Ligue 1: versatilidade.

Defensor, Mukiele jogou tanto na lateral-direita (onde vai disputar uma vaga com Ashraf Hakimi) quanto na zaga, além de também já ter atuado um pouco como volante em sua carreira, embora não seja sua especialidade. Essa é uma característica dele desde sua formação de base, feita ali mesmo na capital francesa, no Paris FC.

Nascido em Montreuil, região metropolitana de Paris, Mukiele fez suas categorias de base no clube local, antes de se transferir ao Laval com apenas 16 anos de idade. No novo clube, foi promovido à segunda equipe em 2014 e, no mesmo ano, teve sua primeira experiência profissional pelo time da Ligue 2. Mais tarde, chegou à elite do futebol francês ao ser contratado pelo Montpellier, em 2017.

Ele seguiu na França até 2018, quando se transferiu ao RB Leipzig, da Alemanha, onde se destacou tanto que chamou atenção não só do PSG, mas também de Didier Deschamps, treinador da seleção francesa, que o deu a primeira oportunidade pela equipe principal de seu país em 2022, depois que ele passou por diversas categorias de base, desde o sub-18 até o sub-21.

De olho em uma convocação para a Copa do Mundo no final de 2022, Mukiele já começou seus trabalhos no PSG na mesma semana de sua apresentação oficial no clube. O contrato do defensor é de cinco anos, válido até 30 de junho de 2027.