Quem é Vitinha, meia português que reforça o PSG?

O português de 22 anos passou por um momento difícil no Wolves, mas agora está a caminho do Parque dos Príncipes

Uma nova era no Paris Saint-Germain está começando, com o meio-campista Vitinha fazendo parte desse processo após sua grande transferência do Porto.

O português, de 22 anos, está se juntando ao elenco repleto de estrelas no Parque dos Príncipes, depois de desfrutar de uma reviravolta impressionante em sua carreira.

Um empréstimo ao Wolves, da Premier League, em 2020-21 não deu certo, mas agora o jogador está se juntando aos campeões da Liga Francesa depois de uma passagem por seu país natal.

Quem é Vitinha e por que o PSG o contratou?

Vitinha fez sua base noo Porto, chegando aos gigantes portugueses aos 11 anos.

Ele fez sua estreia profissional em um confronto da copa com o Varzim em 14 de janeiro de 2020 antes de fazer sua estreia na liga contra o Gil Vicente duas semanas depois.

Com o tempo de jogo escasso e com o Porto precisando cumprir os regulamentos do Fair Play Financeiro, um empréstimo de uma temporada ao Wolves foi sancionado em setembro de 2020.

Vitinha não foi titular na Premier League pelo time de Molineux até enfrentar o Manchester United em dezembro e marcou apenas um gol – em um confronto pela FA Cup com o Chorley – em 22 jogos em todas as competições.

O Wolves decidiu não acionar sua opção de compra de 20 milhões de euros (R$ 105,8 milhões na cotação atual), mas agora pode estar se arrependendo dessa decisão.

Ao regressar ao Porto, Vitinha rapidamente conquistou um lugar no centro do sistema 4-4-2 de Sérgio Conceição, com a sua capacidade de conduzir a bola e fazer um passe que lhe permitiu registar quatro gols e três assistências em 47 jogos.

Uma campanha produtiva por seu clube fez Vitinha conquistar o reconhecimento da seleção com Portugal em março de 2022, com uma estreia pelo seu país na vitória do play-off de qualificação para a Copa do Mundo sobre a Macedónia do Norte que reservou bilhetes para o Qatar 2022.

Ele espera permanecer envolvido até a competição que começa em novembro, mas enfrenta uma competição acirrada por vagas no PSG - tendo evitado o interesse de nomes como Manchester United para ir para a França - e precisará provar seu valor tudo de novo.

Quanto o PSG pagou por Vitinha?

O meio-campista não saiu barato para o PSG, custando 40 milhões de euros (R$ 211,7 milhões).

Os campeões franceses vão considerar esse negócio um investimento para o seu presente e futuro, ainda com muito potencial a ser explorado no desempenho de Vitinha.

Ele assinou um contrato de cinco anos com o clube, amarrando-o até 2027.

O que vem a seguir para o PSG na janela de transferências de verão?

O maior negócio do PSG no verão foi feito antes da abertura da última janela de transferências, com