Quem é Miguel Merentiel, atacante uruguaio que reforça o Palmeiras?

Na tarde desta quarta-feira (18), o Palmeiras anunciou a contratação de mais um reforço e, dessa vez, o tão esperado camisa 9 desejado pela torcida do Verdão: o uruguaio Miguel Merentiel, de 26 anos, é o novo centroavante do alviverde paulista.

O atleta era jogador do Defensa y Justicia, e assinou contrato com o Palmeiras por quatro anos, até 30 de junho de 2026, contratado por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões, aproximadamente). Ao site do clube, o uruguaio fez questão de elogiar a equipe, que é a atual bicampeã da Copa Libertadores: "Estou muito feliz por estar no atual bicampeão da América. Vou aproveitar da melhor maneira e dar tudo por essa equipe. Para a minha carreira, é algo enorme, passei de um time rival para o maior da América do Sul".

A GOAL mostra, abaixo, mais detalhes sobre Miguel Merentiel, o novo reforço do Verdão para a temporada de 2022.

A carreira de Miguel Merentiel

O clube paulista, finalmente, conseguiu "matar" o desejo da torcida e da própria comissão por um camisa 9 para reforçar o plantel de Abel Ferreira. Miguel Merentiel nasceu em Paysandú, no Uruguai, em uma das grandes cidades do país.

Com apenas 26 anos, o atleta teve passagens por Peñarol, Valencia Mestalla (filial do Valencia CF), Godoy Cruz e Defensa y Justicia, sendo que, atuando pelos dois últimos clubes citados, teve a oportunidade de enfrentar o Palmeiras.

Foram três partidas: pelo Defensa y Justicia, na vitória contra o Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana; e duas vezes pelo Godoy Cruz, num empate em 2 a 2 e numa derrota por 4 a 0 para o Verdão.

O atleta é um típico camisa 9, homem de área, com bom poder de finalização e velocidade. Na última temporada pelo Defensa y Justicia, em 2021/22, Miguel Merentiel somou nove gols em 19 partidas, além de outras três assistências.