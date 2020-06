Artilharia do Campeonato Carioca 2020: os principais goleadores do Estadual do Rio

Torneio do Rio de Janeiro é a primeira competição a retornar às atividades no país e conta com muita bola na rede

O Campeonto Carioca é a única competição oficial de futebol a retomar suas atividades no . Todos os outros certame continuam ensaiando a retomada, mas ainda não o fizeram de fato. A volta do Carioca aconteceu em 18 de junho, na polêmica partida entre e , no Maracanã, muito próximo do hospital de campanha montado dentro do complexo esportivo para atender as vítimas da Covid-19.

Mesmo com pressão popular e muitas tentativas de que o campeonato não voltasse, foi decidido que seria a hora de retomar as atividades. E mais ainda, a partir de 10 de julho, os jogos poderão contar com torcida nos estádios, de acordo com o decreto de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro.

Mais artigos abaixo

Com a bola rolando desde o começo do ano, o carioca tem visto as redes balançarem muitas vezes. Por isso, a Goal traz a artilharia atualizada do campeonato e não conta com uma grande surpresa entre o maior goleador até agora: Gabigol mostra que continua em forma após um 2019 excelente pelo Flamengo e é quem mais vazou os goleiros adversários até aqui na temporada.

Mais times

Ranking Jogador Time Gols 1 Gabriel Barbosa Flamengo 7 8 2 João Carlos Volta Redonda 9 7 2 Caio Dantas Boavista 11 7 4 Nenê 8 6 5 Adriano 12 5 5 Matheus Babi Macaé 9 5 7 Nathan 7 4 7 Evanilson Fluminense 4 4 7 Jorge Luiz Friburguense 11 4 7 Cláudio Maradona Americano 13 4 7 Chayene Portuguesa-RJ 14 4 12 Saulo Mineiro Volta Redonda 9 3 12 Marcos Paulo Fluminense 5 3 12 Bruno Henrique Flamengo 6 3

A pausa no futebol devido à pandemia do novo coronavírus bagunçou o planejamento e o calendário dos esportes em todo o mundo. A FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) tem procurado dar continuidade no estadual de forma a cumpri-lo nessa temporada e deixar os registros completos de campeões e artilheiros de 2020, mesmo embora essa "pressa" tenha gerado muito debate e polêmica.

Faltando apenas a quinta rodada antes dos jogos de mata-mata, as equipes cariocas miram que seus jogadores busquem a artilharia do campeonato. São os casos do Boavista e do Volta Redonda. Com os dois vice-artilheiros do certame, ambos têm mais uma rodada para além de marcar gols, ganharem as partidas para classificarem suas equipes para a fase final.