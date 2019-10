Quem é Marcão, novo técnico do Fluminense efetivado após briga entre Ganso e Oswaldo?

Interino do Tricolor é acionado pela diretoria e foi efetivado como técnico do clube na tarde desta sexta-feira (4). Ele substitui Oswaldo de Oliveira

Marcão foi efetivado na tarde desta sexta-feira (4) como treinador do . Ele substituiu Oswaldo de Oliveira de forma interina, mas ganhou a confiança do departamento de futebol e segue à frente da equipe.

Auxiliar da comissão técnica fixa do Fluminense desde 2014, Marcão é ídolo do clube pelo que fez em campo. Agora, terá uma chance de mostrar que pode se tornar um dos ícones do clube também como treinador.

Nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Marco Aurélio de Oliveira foi volante do Fluminense em décadas passadas. Ele chegou às Laranjeiras em 1999, depois de defender , , e .

Maracdor incansável, costumava se multiplicar no combate aos adversários. Não demorou a conquistar a torcida por encarnar o espírito que se exigia de uma equipe que lutava para sair da terceira divisão.

O bom futebol apresentado pelo clube carioca fez com que Emerson Leão o convocasse para a . Ele acabou não disputando o torneio e até imaginou que poderia receber uma vaga com Luiz Felipe Scolari, mas não conseguiu.

Em 23 de março de 2011, Marcão resolveu antecipar sua aposentadoria dos gramados, começando como treinador no Bangu. Mas foi demitido em 29 de janeiro de 2012, após maus resultados no Carioca daquele ano. Em 14 de fevereiro de 2012, Marcão foi contratado para ser treinador do Bonsucesso. No final de abril do mesmo ano, acertou com o River-PI do Piauí, ficando no comando da equipe um mês e meio, devido aos resultados ruins no Campeonato Piauiense. Ele voltou ao Fluminense em 2014 como auxiliar técnico da comissão fixa. Em 6 de novembro de 2016, Marcão foi efetivado como treinador do Fluminense para as quatro últimas partidas no Brasileirão 2016.

No ano seguinte, retornou ao cargo de auxiliar fixo, o qual ocupou até hoje. Ele recupera a condição de treinador efetivo após a demissão de Oswaldo de Oliveira.

O ex-comandante do clube deixou o seu cargo após uma briga com Paulo Henrique Ganso no empate em 1 a 1 com o no Maracanã. A dupla discutiu na ocasião e não houve pedido de desculpas.