Quem é Luiz Felipe, o zagueiro que recusou a seleção da Itália para defender o Brasil

Defensor da Lazio disse que "futebol é coração e sentimento" ao explicar decisão de defender o Brasil

O zagueiro da Luiz Felipe usou sua conta no Instagram para dizer, nesta segunda-feira (18), que recusou a convocação para a seleção italiana sub-21 para não perder o direito de defender o no futuro.

"Depois de muita reflexão, necessária para uma decisão tão delicada, e agradecido por ter a oportunidade de defender uma camisa tão prestigiada como a da , optei jogar pela ", escreveu o defensor.

"Quero agradecer de maneira sincera o técnico Luigi Di Biagio, que teve paciência e sensibilidade para me apoiar em um momento tão complicado da minha carreira", disse o zagueiro sobre o treinador que o convocou para a seleção italiana poucos dias depois dele conseguir seu passaporte italiano.

Ele finalizou explicando a decisão: "O futebol é antes de tudo uma questão de coração e sentimento. Estou certo que minha decisão será compreendida". Nos comentários muitos torcedores da Lazio parecem apoiar a escolha de Luiz Felipe.

Nesta temporada o brasileiro já disputou pela Lazio 11 jogos do Campeonato Italiano, cinco da e um da Coppa Italia. Na partida da Coppa ele foi eleito o melhor jogador do empate de 0 a 0 contra o .

A CARREIRA

Aos 13 anos, Luiz Felipe Ramos Marchi jogava nas categorias de base Colina Atlético, time da sua cidade natal, Colina, no interior de . Mesmo tão novo, decidiram o escalar para atuar por 15 minutos durante um amistoso com garotos mais velhos, do time sub-20 do .

Não sabemos exatamente o que Luiz Felipe fez nesses 15 minutos, mas foi o bastante para chamar a atenção do campeão mundial Juninho Paulista, dirigente do Ituano, que após o jogo chamou o menino para testes no clube. Ele foi aprovado e desenvolveu seu futebol lá dos 14 aos 18 anos. No time de Itu disputou e a do Brasileirão. Sem propostas de times brasileiros, ele tentou a sorte na Europa.

Seu pai, Silvio Marchi, contou ao site SS Lazio Brasil que o menino teve apoio de um empresário para fazer um tour de testes na Europa: "um empresário o levou para fazer testes na Europa, em times como , , e, finalmente, a Lazio, onde ele deu certo e está até hoje muito feliz."

A Lazio pagou €850 mil euros (R$3,5 milhões) para levar o jogador do Ituano e imediatamente o emprestou para a Salernitana, espécie de time B da Lazio, para que ganhasse experiência na segunda divisão italiana. Seu bom desempenho levou o técnico Simone Inzaghi a chamá-lo para a Lazio na última temporada. Desde então seu protagonismo cresce aos poucos no time principal.

Como dedura o sobrenome, Luiz Felipe Marchi é de família italiana e conseguiu o passaporte do país no último ano. Foi o que possibilitou sua convocação.

O zagueiro já.disputou duas partidas pela Seleção Brasileira sub-20, mas os jogos eram amistosos. A FIFA diz que um jogador se torna inelegível para jogar por uma segunda seleção nacional se já disputou um jogo oficial por outro país,

Atualmente a seleção da Itália conta com o meia Jorginho e o lateral Emerson Palmieri, ambos do e nascidos no Brasil, que optaram por defender a Squadra Azzurra.