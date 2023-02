Quem é Istvan Kovacs, árbitro de Flamengo x Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes?

Esta será a primeira vez que o árbitro romeno comandará uma partida com um time brasileiro em campo

A Fifa anunciou neste último domingo (05) a equipe de arbitragem para o duelo da semifinal do Mundial de Clubes 2022, que acontece nesta terça-feira (07), às 16h (de Brasília), entre Flamengo e Al-Hilal. O escolhido para comandar a partida é o romeno Istvan Kovacs, experiente árbitro que está no quadro da entidade desde 2010.

Além de Kovacs, que estreará no Mundial de Clubes da Fifa, os assistentes serão os também romenos Vasile Marinescu e Mihai Artene. O quarto árbitro será o argelino Mustapha Ghorbal.

O VAR será comandado pelo espanhol Juan Martinez, enquanto o marroquino Redouane Jiyed será seu assistente e o argelino Mokrane Gourari comandará a tecnologia de impedimento. O francês Jeronme Brisard completa a equipe como apoio ao VAR.

Aos 38 anos, Kovacs é um dos principais árbitros do futebol romeno, tendo apitado jogos decisivos da Champions League, Europa League e da Eurocopa de 2020. Além de integrar o quadro de árbitros da Fifa desde 2010, ele é classificado como um juiz da elite pela Uefa.

Getty

O romeno, além disso, foi escolhido para comandar a primeira final da história da Conferência League de 2021/22, entre Roma e Feyenoord. Na Copa do Mundo, Kovacs participou de sete partidas como quarto árbitro, além de ter participado do duelo de abertura deste Mundial, entre Al Ahly e Auckland City, também na beira do gramado.

Tendo estreado ainda em 2007 no Campeonato Romeno, Kovacs soma mais de 413 partidas durante sua carreira como árbitro profissional. Vale destacar que o juiz também apitou pelo campeonato local da Arábia Saudita.

Na temporada 2022/23, Istvan Kovacs soma 19 partidas apitadas, 15 pênaltis marcados e uma média de 4,78 cartões amarelos por jogo.