Quando o Flamengo estreia no Mundial de Clubes 2022, no Marrocos?

Com sede em Marrocos, Flamengo estreia já na semifinal do Mundial de Clubes 2022

A Fifa confirmou que Marrocos será a sede do Mundial de Clubes 2022, marcado para acontecer de 1 a 11 de fevereiro. Nesta edição, o torneio conta com a participação do Flamengo, campeão da Copa Libertadores 2022, e o Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões 2021/22.

Com a definição da sede, os torcedores Rubro-Negros começam a se perguntar pela data de estreia da equipe na competição. Porém, a Fifa ainda não confirmou o horário e os locais, bem como as datas das partidas do Mundial de Clubes 2022.

Ainda assim, o Flamengo já sabe que enfrentará o vencedor do duelo entre Seattle Sounders, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, e Wydad Casablanca, campeão da Liga dos Campeões da CAF, na semifinal, quando fazer sua estreia.

Em 2021, por exemplo, o então campeão da Copa Libertadores de 2021, o Palmeiras, estreou no torneio cinco dias depois do primeiro jogo do Mundial de Clubes, também na semifinal.