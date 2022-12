Quem é Ismail Elfath, árbitro de Brasil x Camarões?

Árbitro estadunidense já apitou partida de Portugal nessa Copa do Mundo e tem alta média de cartões vermelhos

Na tarde desta quarta-feira (30), a FIFA anunciou a equipe de arbitragem que atuará no jogo entre Camarões e Brasil, na sexta-feira (30), às 16h (de Brasília). A seleção brasileira deve ir a campo com uma escalação alternativa, para poupar os titulares.

O estadunidense Ismail Elfath será o responsável pelo apito no jogo da terceira rodada do Grupo G. Nas bandeiras, Kyle Atkins e Corey Parker representam os Estados Unidos, enquanto o chinês Ma Ning será o quarto árbitro.

O VAR ficará a cargo de Alejandro Hernandez, auxiliado por Juan Martinez. O VAR de impedimento será ocupado por Pau Cebrian e o suporte técnico fica na conta de Ricardo de Burgos. Todos eles da Espanha.

Dessa forma, Estados Unidos, China e Espanha serão os países com representantes de arbitragem no derradeiro jogo da fase de grupos.

Ismail Elfath é um nome bastante conhecido do futebol dos Estados Unidos. Árbitro na Major League Soccer (MLS) desde 2012, Elfath entrou para o quadro internacional de árbitros da FIFA em 2016 e faz sua primeira participação em uma Copa do Mundo.

O árbitro tem 40 anos e trabalha com consultoria de tecnologia da informação. Ele nasceu em Casablanca, no Marrocos, mas adquiriu cidadania estadunidense, por isso tem passe livre nos dois países que disputam a atual edição do Mundial. Por apitar na MLS, ele foi selecionado pela federação dos EUA.

O dono do apito tem uma tendência a não segurar nos cartões, inclusive vermelhos. Em 265 partidas apitadas na carreira, Elfath já aplicou 65 cartões vermelhos, uma média de 0.24 por jogo, o que quer dizer que, em média, a cada menos de cinco partidas, ele expulsa um jogador em campo. Ele tem a tendência de aplicar cartões vermelhos diretos, sendo que 37 cartões foram vermelhos diretos e outros 28 vieram a partir de dois cartões amarelos.

Nesta Copa do Mundo, o estadunidense apitou a partida entre Portugal e Gana, que terminou 3 a 2 para os lusos e foi considerado por muitos um dos melhores jogos da fase de grupos do Mundial do Qatar. Neste duelo, o juiz aplicou seis cartões amarelos, sendo quatro para Gana e dois para Portugal.

Ismail Elfath já apitou jogos do Brasil?

O árbitro já apitou uma partida da seleção olímpica brasileira. Foi nas Olimpíadas de 2020, que aconteceu em 2021, em Tóquio, no Japão.

O duelo ocorreu em 25 de julho de 2021, entre Brasil e Gana, partida que terminou 0 a 0, ainda na fase de grupos. Neste duelo, ele aplicou dois cartões vermelhos: um para Douglas Luiz, do Brasil, logo aos 14 minutos do primeiro tempo e um para Eboue Kouassi, já no final da partida.