Quem é Grant Wahl, jornalista americano que morreu no Qatar?

Jornalista já se candidatou à presidência da FIFA e foi barrado em partida no início da Copa

O jornalista esportivo Grant Wahl morreu na última sexta-feira (9), enquanto cobria a partida entre Holanda e Argentina, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

O norte-americano de 47 anos trabalhava na rádio NPR, que confirmou seu falecimento. Wahl teria tido um mal súbito ao final da partida, já na prorrogação. A causa da morte ou mais detalhes ainda não foram divulgados.

Em um podcast publicado na última sexta, Wahl comenta sobre um caso de bronquite que havia o afetado nos últimos dias, e como isso prejudicou sua saúde na cobertura da Copa do Mundo do Qatar.

"Eu tive um caso de bronquite essa semana, fui ao centro médico duas vezes. Estou me sentindo melhor hoje", afirmou o jornalista.

Quem era Grant Wahl?

Nascido na cidade de Mission, no Kansas, Grant atuava como jornalista desde 1996. Especializado em esportes, em especial no futebol, o americano trabalhava como comentarista na CBS Sports e na rádio NPR. Durante sua carreira ainda passou por Sports Illustrated e FOX Sports, além de ser autor do livro The Beckham Experience, que decifra o impacto do astro inglês na Major League Soccer.

Desde o início da Copa do Mundo, Wahl foi notícia ao ser barrado na partida entre EUA e País de Gales pelo time de segurança do estádio. O motivo foi uma camisa com símbolos LGBTQI+, temática que é proibida no país.

Em 2011, quando ainda atuava como jornalista na revista Sports Illustrated, Grant Wahl chegou a se candidatar à presidência da FIFA. Entre suas principais propostas estavam a indicação de uma mulher para a posição de secretária geral da instituição, além da introdução da tecnologia de linha de gol e o banimento dos cartões amarelos durante comemorações de gols.