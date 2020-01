Quem é Felipe “Tigrão” Conceição, treinador do Red Bull Bragantino em 2020?

O novo comandante do "Bragabull" chega ao clube com a promessa de futebol ofensivo e moderno

O Red Bull anunciou oficialmente a contratação de Felipe Conceição para ocupar o cargo de técnico do time, em contrato válido até 2021. Aos 40 anos, o ex-jogador nascido em Nova Friburgo (RJ) volta a ganhar uma grande oportunidade em uma equipe de primeira divisão.

E a expectativa sobre o “BragaBull” não é nada pequena. Além de ter se colocado como um dos maiores compradores neste início de 2020, o Massa Bruta já listou o que o novo treinador vai fazer e não irá fazer.

O anúncio nas redes sociais do clube se inspirou na dinâmica do aplicativo Tinder para explicitar o que deseja: nada de retranca, personalidade polêmica, rechaço ao futebol moderno ou recusa em trabalhar com jovens. Intensidade, busca pelo ataque e vontade de fazer história foram as legendas com a qual Felipe foi apresentado aos torcedores.

Mas quem é Felipe Conceição?

Atacante de habilidade, com passagens pela seleção brasileira sub-20 (onde inclusive atuou ao lado de Ronaldinho Gaúcho), Felipe era considerado uma das grandes revelações do Botafogo no final dos anos 90. Apelidado de “Tigrão” pela cor dos cabelos, teve sua carreira atrapalhada por constantes lesões e não conseguiu ser o craque que muitos esperavam.

Já após ter pendurado as chuteiras, voltou ao Botafogo, sua casa, justamente para trabalhar na base do clube. A chance na equipe principal veio em 2018, mas em um elenco longe das tradições do Alvinegro, Felipe Conceição – que em uma de suas primeiras entrevistas fez questão de abandonar a alcunha felina dos tempos de jogador – não fez sucesso.

Sem nunca ter sido muito bem aceito pelos torcedores, venceu apenas duas vezes em sete jogos. A demissão veio após duas derrotas: a última delas no clássico contra o , mas a mais pesada foi a eliminação para a Aparecidense, na primeira fase da Copa do , que já havia deixado a situação insustentável.

A sensação de trabalho ruim no Glorioso ganhou peso pelo fato daquele mesmo time ter conquistado, meses depois, o . O recomeço foi no Macaé, em passagem relâmpago. E enquanto seguia buscando conhecimento, nos cursos da CBF, Felipe Conceição passou a ser coordenador técnico no . Foi justamente quando recuperou a sua carreira.

Carrasco do próprio Bragantino

Quando assumiu o Coelho, ocupando a vaga do demitido Maurício Barbieri, a equipe mineira estava na penúltima posição após nove rodadas na Série B de 2019. As derrotas anteriores ao trabalho de Felipe acabaram pesando contra o acesso americano.

Isso porque o América de Felipe faria uma espetacular campanha de recuperação: em 29 jogos foram 16 vitórias, uma delas por 2 a 0 contra o próprio Bragantino – que liderava com folgas a segundona. O acesso à elite não veio por muito pouco: apenas um ponto separou o clube mineiro (5º colocado) do Atlético Goianiense, que pegou a última vaga para a Série A.

Mas foi o bastante para Felipe Conceição se recolocar no cenário dos treinadores brasileiros. Em 2020, a expectativa será alta no Red Bull Bragantino. Seja pelos investimentos feitos pelo clube, seja pelas características de jogo prometidas em seu anúncio.