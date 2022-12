Quem é Enzo Fernández, revelação da Copa do Mundo 2022 pela Argentina?

Desde que o meio-campista do Benfica entrou na equipe, não saiu mais e ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do Mundial

Uma derrota para uma 'zebra' logo na primeira rodada da Copa do Mundo foi o necessário para que um garoto emergisse como solução e não saísse mais do time. Esse garoto é Enzo Fernández, que aos 21 anos não apenas se tornou campeão do mundo com a Argentina, como foi eleito como a revelação do Mundial do Qatar.

Enzo Jeremías Ferndández é mais um da geração do novo milênio. Nascido em 17 de janeiro de 2001, natural de San Martín, em Buenos Aires, o meio-campista tá tem muita história para contar na sua curta carreira como profissional de futebol.

Ele atua no futebol profissional há pouco mais de dois anos. Cria da base do River Plate, Fernández começou a jogar pelo time sub-20 do River em 2018. Em 2020, ainda pelo 'time B' dos Millonarios, Enzo foi emprestado ao Defensa y Justicia para jogar na equipe principal, lá ele foi treinado por Hernán Crespo, em 2020, e Sebastián Beccacece, em 2021. Ele estava presente nas finais da Copa Sul-Americana e também da Recopa, sendo titular em ambas.

Imagen: Getty

Suas atuações foram destaque e em julho de 2021, o River solicitou o retorno da jovem estrela ao seu clube de origem. Ele diz torcer para o River Plate e comemorou quando foi chamado de volta pela equipe alvirrubra.

"Estou feliz por voltar ao clube que amo. Eu sou torcedor fanático e isso me deixa um pouco ansioso. Quero aproveitar o momento, ao máximo. Espero que os dias passem rápido", disse à época.

Os dias, de fato, passaram rápido. Um ano depois de regressar à Núñez, Enzo foi vendido ao Benfica, em 14 de julho de 2022 . De acordo com o GE, o clube lusitano desembolsou cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões). Menos de seis meses após sua chegada ao Estádio da Luz, Enzo já deve sofrer forte assédio dos gigantes europeus pela sua contratação. Com a conquista da Copa sendo um dos destaques do time, seu valor de mercado sofrerá uma enorme variação, valorizando seu passe.

No primeiro jogo da Copa do Mundo, a Argentina foi surpreendida pela Arábia Saudita, que venceu de virada por 2 a 1. Naquele jogo, Lionel Scaloni montou o time com quatro meio-campistas: Di María, De Paul, Paredes e 'Papu' Gómez. Com a derrota, o treinador percebeu que precisaria de mais equilíbrio defensivo e controle da bola. A opção acionada foi Enzo Fernández, que, depois da partida contra o México, não saiu mais do time titular e mudou a forma que a 'meiuca' funcionava.

Getty

Importante na marcação e na saída de bola, além das chegadas surpresas ao ataque, Enzo se sagrou como um dos principais valores individuais dessa Copa do Mundo.

A história de Fernández é tão meteórica, que sua estreia com a camisa agora tricampeã do mundo, aconteceu há apenas três meses, em um amistoso contra a Honduras.

A final marcou apenas o 10º jogo de Enzo pela sua seleção, sendo que sete deles foram, justamente, na Copa do Mundo. E foi no Mundial que ele marcou seu primeiro gol pelo país. No jogo contra o México, na segunda rodada, a Argentina precisava vencer para não ser eliminada e foi ele que fechou o placar, confirmando a primeira vitória argentina, que terminaria com o título de campeão do mundo.

A janela de transferências europeia abre em 1º de janeiro de 2023 e Enzo, sem dúvidas, será um dos nomes mais cobiçados e disputados pelos gigantes europeus, que podem fazer um alto investimento para contar com o equilíbrio que Fernández trouxe ao selecionado sul-americano.