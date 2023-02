Quem é Andrés Matonte, árbitro de Real Madrid x Al-Ahly na semifinal do Mundial de Clubes?

Uruguaio emergiu como um dos principais árbitros da América do Sul no quadro da Fifa

O árbitro uruguaio, Andrés Matonte Cabrera, de 34 anos, foi o escolhido pela Fifa, para apitar o segundo duelo da semifinal do Mundial de Clubes de 2022, entre Al-Ahly e Real Madrid, nesta terça-feira (08), às 16h (de Brasília).

Além de Matonte, que apitou uma partida da Copa do Mundo de 2022, os assistentes serão os também uruguaios Nicolas Taran e Martin Soppi. O quarto árbitro será Ivan Barton, de El Salvador.

No VAR, a entidade escalou o colombiano Nicolas Gallo, acompanhado do venezuelano Juan Soto e Kathryn Nesbitt, na tecnologia de impedimento, dos Estados Unidos. O mexicano Fernando Guerrero completa a equipe como apoio ao VAR.

Formado em educação física, Matonte estreou como árbitro profissional em 2017, em uma partida do Campeonato Uruguaio, tendo chamado a atenção da Federação Uruguaia pelo seu estilo de acompanhar de perto todas as jogadas.

Em 2019, o uruguaio passou a integrar o quadro de árbitros da Fifa, atuando nos Sul-Americano Sub-15 e Sub-17 de 2019, o Pré-olímpico de 2020, a Copa Árabe de 2021 e nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial do Qatar. Como resultado, Matonte foi escolhido para representar a arbitragem sul-americana na Copa do Mundo de 2022, tendo apitado uma partida no caminho.

Durante sua carreira como árbitro profissional, Andrés Matonte soma 169 partidas comandadas, com 60 penalidades marcadas e 945 cartões amarelos distribuídos, tendo 5,59 de média de cartões por jogo. Vale destacar que o árbitro nunca apitou uma partida que tenha um time espanhol ou do Egito envolvidos.