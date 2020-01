Quem é Anderson Ceará, revelação do Santos na mira do RB Bragantino?

Anderson Ceará, das divisões de base do Santos, está na mira do Red Bull Bragantino, atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro

Anderson Ceará, meio-campista do , tem proposta do Red Bull no mercado da bola para deixar o Santos. A informação foi divulgada pelo UOL Esporte na manhã desta segunda-feira (6).

Para ficar no clube, o atleta de 20 anos quer fazer parte do elenco profissional. O Santos recriou o time sub-23 para a temporada 2020, mas ainda não definiu se Ceará fará parte dele ou não. A escolha será do técnico Jesualdo Ferreira, que chega ao nos próximos dias.

Ceará é visto como o maior potencial de sua geração no clube. Meia rápido, habilidoso e com visão de jogo, pode jogar como autêntico camisa 10 ou cair pelas pontas. Ele fez sua estreia profissional em 2017, mas sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho que o afastou dos gramados por seis meses.

Quando retornou, com o trabalho de Jorge Sampaoli já no meio, não conseguiu ganhar espaço no grupo principal e atuou somente no sub-20 em 2019.

O meia é monitorado por clubes europeus, e o quase perdeu o atleta para o , da , ainda no sub-20. Em litígio com o clube ainda em 2017, Ceará chegou a treinar no clube holandês, mas a diretoria santista conseguiu recuperá-lo.