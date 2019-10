Quem deve ser a dupla de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões: Higuaín ou Dybala?

O 'Pipita' vem em boa forma sob o comando de Maurizio Sarri, enquanto Dybala luta para encontrar seu espaço

A terceira rodada da fase de grupos da Champions League se aproxima. A enfrenta o nessa terça-feira (22), às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium e surgem algumas dúvidas na cabeça de Maurizio Sarri para escalar a equipe titular. A principal delas é: quem será o companheiro de Cristiano Ronaldo no ataque? Gonzalo 'Pipita' Higuaín ou Paulo Dybala?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Sarri ficou muito marcado por usar o 4-3-3 padrão, com dois pontas e um centroavante. Porém, na Juventus ele vem experimentando uma variação disso ao montar a equipe no 4-3-1-2.

Como Cristiano Ronaldo é titular absoluto da equipe, a dúvida que paira é quem será o companheiro do gajo. Higuaín, aos poucos, começa a dar a resposta que se esperava dele. Fez três gols em nove partidas. Enquanto isso, Dybala, com um jogo a menos, marcou um gol. É bem possível que o 'Pipita' seja escolhido para a vaga ao lado de CR7, até porque ele conta com um favor de Sarri, que sempre foi um admirador do atacante argentino.

A outra maior dúvida na cabeça de Sarri é sobre o meia-atacante. Federico Bernardeschi tem sido usado como esse jogador, mas o galês Aaron Ramsey vem ganhando espaço e já recebeu elogios da Sarri.