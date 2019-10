"Quero vencer a Liga dos Campeões na Juventus": o último sonho de Buffon

Na que pode ser a última temporada do lendário goleiro, ele revela que a Champions League é o grande último sonho que tem

O lendário goleiro da , Gianluigi Buffon revelou ao Tuttosport que voltou ao time italiano vislumbrando a possibilidade de vencer a . Ele diz que gande parte da decisão de deixar o e retornar à equipe que defendeu por tantos anos tem a ver com o antigo sonho de vencer a competição continental.

"A possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões pesou muito. Digamos que 51% veio do desejo de não penalizar a vida dos meus filhos, e 49% é do desejo de vencer a Liga dos Campeões, mas vencê-la com caras específicos, com certos fãs, com certos diretores, em outras palavras, com certas pessoas que me acompanharam ao longo da minha carreira", falou Buffon.

O goleiro passou apenas uma temporada no PSG, e embora contasse com interesse de outros polos do futebol pelo mundo, resolveu voltar à equipe que mais vezes defendeu em seu tempo de jogador.

"Na minha opinião, isso é algo de valor inestimável, porque se um dia isso realmente acontecer, eu me sentiria no lugar certo na hora certa e sei que realmente poderia me expressar em termos de gratidão e felicidade, porque terei todos os componentes que marcaram minha carreira", disse o arqueiro.