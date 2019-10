Cristiano Ronaldo fora da Juventus? "Não acredito nessa possibilidade", diz diretor

O português tem contrato com a Juventus até o fim da temporada 2021-22 e o clube não espera uma saída tão cedo

Cristiano Ronaldo não deixará a antes do fim de seu contrato. Pelo menos é o que garante o diretor esportivo da Juventus Fabio Paratici. Em sua segunda temporada com o time italiano, já há rumores de que o português pode deixar Turim.

Perguntado sobre Cristiano Ronaldo, Paratici afirmou que não vê a possibilidade do camisa 7 deixar o time antes do término do contrato.

“Ele está focado nos seus atuais objetivos, eu não acredito que ele saia ao final desta temporada ou depois”, disse Paratici. “Ele tem contrato: estamos muito feliz com ele e ele está muito feliz na Juventus”.

Cristiano Ronaldo chegou a incrível marca de 700 gols em partidas oficiais no último jogo de , em 14 de outubro, contra a . Com a camisa da Juventus, o português já anotou 32 gols.

Chegadas e saídas na Juventus

Após as chegadas de vários jogadores como Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot na última janela de transferências, o diretor afirma que a Juve não pretende investir em mais reforços para a segunda metade da temporada.

“Nós não vamos nos movimentar na janela de janeiro. O elenco está completo e é um dos melhores da Europa”.

Mas a Juventus pode ficar sem um jogador que já foi muito importante no passado mas hoje perdeu o seu espaço no time: Mario Mandzukic. O croata despertou o interesse do Manchester United e pode ir para a na janela de inverno do futebol europeu.