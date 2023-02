Que horas é a final da Recopa entre Flamengo e Independiente del Valle?

Pelo jogo de ida, Rubro-Negro vai até o Ecuador pelo título da Recopa Sul-Americana

Em busca do primeiro título na temporada, o Flamengo está pronto para encarar o Independiente del Valle, do Equador, na busca pela conquista da Recopa Sul-Americana de 2023, aquela que define a melhor equipe da América do Sul. A partida já tem data e horário definidos.

O jogo de ida acontece nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro. A decisão está agendada para às 21h30 do horário de Brasília, no Banco de Guayaquil, que tem capacidade para receber 12 mil torcedores. O confronto será entre os vencedores da Copa Sul-Americana e Libertadores de 2022.

Flamengo x Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana 2023: onde assistir, datas, estádios e mais

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar o duelo em tempo real. O jogo da volta está marcado para a próxima terça-feira (28), no Maracanã.