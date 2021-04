Agora no São Paulo, Alex, ex-meia, começa oficialmente sua vida como treinador

Ex-jogador e ídolo do Palmeiras começa a trabalhar nas categorias de base no CT de Cotia

O ex-meia Alex anunciou nesta sexta-feira (2) o início de seu contrato com o São Paulo como técnico para treinar o time sub-20. O ídolo do rival Palmeiras utilizou as redes sociais para falar sobre a escolha, antecipando a confirmação do clube.

"2 de abril de 1995 fazia meu primeiro jogo como profissional de futebol. 2 de abril de 2021 começa meu contrato com o São Paulo como treinador de futebol. Coincidência de datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora q é apaixonada por função nova, mas a mesma paixão. Q seja prazeroso como sempre foi.", escreveu.

Alex irá morar no CT de Cotia, onde treina a base, por 60 dias para poder conhecer o funcionamento do local e os processos das categorias de formação.

Revelado no Coritiba, Alex foi vitorioso por Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, da Turquia, até retornar ao Coxa para se aposentar.