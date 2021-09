Quantos torcedores estarão no estádio para Chile x Brasil, pelas Eliminatórias?

O duelo desta quinta-feira (2) irá acontecer com a presença de torcedores

Segundo decisão do presidente da Federação Chilena de Futebol, Pablo Milad, os jogos disputados em território chileno estão tendo a presença de torcedores. E no duelo entre Chile x Brasil , pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 , não será diferente.

A partida, disputada no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (na casa do Colo-Colo), terá torcedores chilenos na arquibancada, em decisão que chegou a gerar polêmica. Aprovada pela Conmebol, é claro.

Mas a dúvida pode bater: quantos torcedores estarão presentes no David Arellano? Será um número significativo ou "alguns gatos pingados"?

A Federação Chilena de Futebol colocou a venda 10.890 mil ingressos para o duelo . Assim, o estádio, com capacidade de 47 mil, estará com pouco mais de 20% de sua lotação máxima. Isso, é claro, se todos os ingressos forem comprados.

Vale lembrar que o Chile só colocou ingressos virtuais a venda: não existirá venda de tickets no local da partida. Assim, quem quiser assistir já terá que ir com o ingresso em mãos.

O Chile, porém, não será o único país a realizar jogos das Eliminatórias Sul-Americanas com torcida. Até mesmo o Brasil já havia anunciado a presença de público no confronto diante da Argentina, em São Paulo, na Arena Corinthians, mas voltou atrás em comum acordo com o governo do estado.

Chile e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 22h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias.