Quantos títulos tem a seleção da Itália?

A Azzurra conquistou seu segundo título de Eurocopa em 2021, para se colocar como a segunda maior vencedora do torneio, assim como da Copa do Mundo

A seleção da Itália mais uma vez mostrou a força de sua camisa ao conquistar a Eurocopa de 2020, disputada em 2021, diante da Inglaterra, em pleno estádio de Wembley, em Londres. Mas após mais essa taça, quantos títulos a Azzurra tem no total?

Com o troféu erguido neste domingo (11), nos pênaltis, com emoção até a última cobrança , a seleção da Itália chegou a seu segundo título de Eurocopa -- além de ter outros dois vices --, se colocando ao lado da França como as duas únicas bicampeãs do torneio. Mesmo assim, elas ainda estão atrás de Espanha e Alemanha, as maiores vencedoras da competição .

Mas como todos sabem, é na Copa do Mundo que a Itália se tornou uma das maiores camisas entre as seleções de todo o mundo.

A Azzurra conquistou seu primeiro título mundial logo em 1934, naquela que foi apenas a segunda edição da Copa do Mundo. Na edição seguinte, em 1938, mais um título para os italianos, que se tornaram os primeiros bicampeões mundiais da história.

Depois, em 1970, foram superados pelo Brasil, que na ocasião levou seu terceiro título mundial, comandado mais uma vez por Pelé.

A Itália chegou a empatar a disputa em 1982, quando eliminou a seleção canarinho para levar mais uma taça do mundo. Contudo, em 1994 e 2002, o Brasil abriu na liderança, se tornando o primeiro país a ser tetra e pentacampeão mundial .

Na edição seguinte, em 2006, a Itália levou mais um título, na final que ficou marcada pela cabeçada de Zidane em Materazzi , que terminou expulso e com o vice-campeonato.

Além da Copa do Mundo e da Eurocopa, a Itália também conquistou uma medalha de ouro nas Olimpíadas, em 1936, entre os títulos mundiais de 1934 e 1938.

Além destes, também vale destaque para as conquistas de outros torneios, como a Copa Internacional da Europa Central -- antiga Copa Dr. Gerö, precursora da Eurocopa -- e a Copa das Nações de 1942 -- organizada apenas com seleções europeias, já que a Copa do Mundo não aconteceu neste ano, por conta da Segunda Guerra Mundial.

Os títulos da seleção da Itália

Foto: Getty Images