Copa do Mundo: campeões, artilheiros e guia completo do maior torneio do futebol

A Goal analisa o maior evento esportivo do mundo, mostrando as equipes mais bem-sucedidas, os melhores jogadores e muito mais

A 21ª edição do maior torneio do futebol do mundo chegou ao final, e a se junta, com honras, a uma longa lista de nações, que contará com o Qatar em 2022, que já receberam a .

O entusiasmo já se espalhou por todo o mundo, à medida que as 32 equipes foram brigando até a bater a e colocar a geração de Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé e cia. na história com o segundo título dos Bleus no Mundial.

Com a grande final encerrada com título francês, a Goal dá uma olhada na história da Copa do Mundo, bem como em alguns recordes. Confira!

O QUE É A COPA DO MUNDO?

A Copa do Mundo da FIFA é um torneio internacional de futebol com equipes nacionais de todo o mundo. Foi disputado pela primeira vez em 1930 e é realizado a cada quatro anos.

Equipes reconhecidas pela Fifa estão elegíveis para competir o torneio e devem se classificar para a fase final da competição, com rodadas de qualificação (Eliminatórias) divididas de acordo com a filiação confederacional.

Exceto nos anos de 1942 e 1946, quando foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo funcionou continuamente desde a sua criação.

Quantas seleções disputam a Copa do Mundo?

O formato atual da Copa do Mundo é disputado por 32 seleções , mas isso nem sempre foi assim e, de fato, nem sempre será.

Apenas 13 equipes disputaram na primeira Copa do Mundo e esse número se expandiu para 16 de 1934 até 1978 (com algumas exceções). Em 1982, a Copa do Mundo aumentou o número de participantes incluindo mais oito seleções, elevando o número total de participantes para 24.

O formato que conhecemos hoje - 32 equipes - foi introduzido pela primeira vez na Copa do Mundo de 1998 na França. No entanto, isso já tem data certa para terminar já que a FIFA confirmou que a Copa do Mundo 2026 contará com 48 finalistas - um aumento notável de 16 equipes.

QUEM VENCEU A PRIMEIRA COPA DO MUNDO?

A primeira Copa do Mundo em 1930 foi organizada pelo .

Foi um torneio diferente do que conhecemos hoje já que 13 seleções foram convidadas para participar, das quais sete vieram da América do Sul. Participaram também quatro equipes da Europa, com o e os fechando as seleções participantes.

A final, que foi realizada no Estádio Centenário de Montevidéu, foi um clássico sul-americano, já que os anfitriões do Uruguai enfrentaram a . O Uruguai ganhou a primeira Copa do Mundo graças a uma vitória por 4-2 diante de mais de 68 mil torcedores.

O MAIOR VENCEDOR

Apenas oito países ganharam a Copa do Mundo desde a sua 'fundação' em 1930 e o é o mais bem sucedido, tendo sido coroado em cinco ocasiões. A nação que gerou talentos como Pelé, Ronaldo e Romário venceu a Copa do Mundo pela primeira vez em 1958, antes de levar os troféus em 1962, 1970, 1994 e 2002.

A e a ganharam quatro vezes cada a Copa (embora a Alemanha tenha vencido três vezes como Alemanha Ocidental). Com a conquista de 2018, a França alcançou Argentina e Uruguai, com dois títulos mundiais para cada seleção e ganharam a Copa do Mundo em uma ocasião.

O torneio foi realizado 21 vezes desde 1930 e a tabela completa dos vencedores pode ser encontrada abaixo.

Ano Anfitrião Campeão Placar Vice-campeão 1930 Uruguai Uruguai 4-2 Argentina 1934 Itália Itália 2-1 (PRO) Checoslováquia 1938 França Itália 4-2 Hungria 1950 Brasil Uruguai 2-1 Brasil 1954 Alemanha Ocidental 3-2 Hungria 1958 Brasil 5-2 Suécia 1962 Brasil 3-1 Checoslováquia 1966 Inglaterra Inglaterra 4-2 (PRO) Alemanha Ocidental 1970 México Brasil 4-1 Itália 1974 Alemanha Ocidental Alemanha Ocidental 2-1 1978 Argentina Argentina 3-1 (PRO) Holanda 1982 Espanha Itália 3-1 Alemanha Ocidental 1986 México Argentina 3-2 Alemanha Ocidental 1990 Itália Alemanha Ocidental 1-0 Argentina 1994 EUA Brasil 0-0 (3-2 P) Itália 1998 França França 3-0 Brasil 2002 e Brasil 2-0 Alemanha 2006 Alemanha Itália 1-1 (5-3 P) França 2010 África do Sul Espanha 1-0 (PRO) Holanda 2014 Brasil Alemanha 1-0 (PRO) Argentina 2018 Rússia França 4-2 Croácia

Nota: Não houve Copa do Mundo em 1942 ou 1946 devido ao início da Segunda Guerra Mundial.

Os vencedores da Copa do Mundo:

Time Títulos Vices Brasil 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 2 (1938, 1978) Alemanha* 4 (1954, 1974, 1990, 2014) 4 (1966, 1982, 1986, 2002) Itália 4 (1934, 1938, 1982, 2006) 2 (1970, 1994) Argentina 2 (1978, 1986) 3 (1930, 1990, 2014) Uruguai 2 (1930, 1950) - França 2 (1998, 2018) 1 (2006) Inglaterra 1 (1966) - Espanha 1 (2010) -

* Três dos triunfos dos alemães da Copa do Mundo vieram como Alemanha Ocidental (1954, 1974 e 1990)

ARTILHEIRO DE TODAS AS COPAS

O maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo é Miroslav Klose, que marcou 16 gols para a Alemanha ao longo de quatro torneios. A ex-estrela brasileira Ronaldo segue com 15 gols em três torneios, enquanto Gerd Muller marcou 14 em apenas dois torneios.

Comparativamente, o alemão e o atacante do de Munique, Thomas Muller, jogou sua terceira Copa do Mundo, mas não conseguiu balançar as redes e viu a seleção ser eliminada ainda na primeira fase na Rússia, pondo em dúvida uma possível subida no ranking de artilheiros da competição.

Nota: Os jogadores em negrito ainda estão ativos.

Pos Jogador Seleção Gols Jogos 1 Miroslav Klose Alemanha 16 24 2 Ronaldo Brasil 15 19 3 Gerd Muller Alemanha Ocidental 14 13 4 Just Fontaine França 13 6 5 Pelé Brasil 12 14 =6 Sandor Kocsis Hungria 11 5 =6 Jurgen Klinsmann Alemanha Ocidental/Alemanha 11 17 =8 Helmut Rahn Alemanha Ocidental 10 10 =8 Gary Lineker Inglaterra 10 12 =8 Gabriel Batistuta Argentina 10 12 =8 Teofilo Cubillas 10 13 =8 Thomas Muller Alemanha 10 16 =8 Grzegorz Lato 10 20

QUEM DISPUTOU MAIS JOGOS?

O meio-campista alemão Lothar Matthaus mantém o recorde de jogador com mais jogos de Copa do Mundo, tendo disputado 25 partidas em seis torneios (ao longo de 20 anos). Matthaus é seguido de perto por seu compatriota Miroslav Klose, com a lenda italiana Paolo Maldini completando os três primeiros.

Diego Maradona jogou quatro copas do mundo e fez 21 aparições, enquanto o capitão brasileiro vencedor da Copa de 2002, Cafú, e o capitão da Alemanha de 2014, Philipp Lahm, jogaram 20 vezes.

A lista completa de todos os jogadores que jogaram 20 ou mais jogos da Copa do Mundo pode ser vista abaixo.

Pos Jogador País Jogos Edições 1 Lothar Matthäus Alemanha Ocidental / Alemanha 25 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 2 Miroslav Klose Alemanha 24 2002, 2006, 2010, 2014 3 Paolo Maldini Itália 23 1990, 1994, 1998, 2002 =4 Diego Maradona Argentina 21 1982, 1986, 1990, 1994 =4 Uwe Seeler Alemanha Ocidental 21 1958, 1962, 1966, 1970 =4 Wladyslaw Zmuda Polônia 21 1974, 1978, 1982, 1986 =7 Cafú Brasil 20 1994, 1998, 2002, 2006 =7 Philipp Lahm Alemanha 20 2006, 2010, 2014 =7 Grzegorz Lato Polônia 20 1974, 1978, 1982 =7 Bastian Schweinsteiger Alemanha 20 2006, 2010, 2014

TROFÉU DA COPA DO MUNDO

Os campeões da Copa do Mundo recebem o inconfundível troféu de ouro da Copa do Mundo da FIFA. Introduzido na Copa de 1974, foi desenhado pelo artista italiano Silvio Gazzaniga e é feito de ouro de 18 quilates com uma base de malaquite.

Descrevendo a sua criação, Gazzaniga disse: "As linhas brotam da base, subindo em espirais, estendendo-se para receber o mundo. Das tensões dinâmicas notáveis do corpo compacto da escultura se elevam as figuras de dois atletas no momento agitado de vitória."

O troféu tem 36,8 centímetros de altura (14,5 polegadas) e pesa 6,175 quilos (13,61 libras).

O que é o Troféu Jules Rimet?

Como mencionado, o atual troféu da Copa do Mundo foi introduzido pela primeira vez em 1974 e um prêmio diferente foi concedido aos vencedores do torneio antes disso. De 1930 a 1970, o troféu dado aos vencedores da Copa do Mundo foi a Taça Jules Rimet e foi bastante diferente do design posterior da Gazzaniga.

O escultor francês Abel Lafleur foi contratado pela FIFA para projetar o troféu e produziu um famoso produto que se tornou o emblema das primeiras Copas do Mundo.

O troféu, que foi nomeado de " ", tinha como destaque a deusa grega da vitória, Nike, segurando um copo octogonal acima de sua cabeça. Foi feito de prata esterlina dourada e tinha uma base de mármore (que foi substituída por lapis lazuli em 1954).

A "Vitória" foi renomeada de Taça Jules Rimet em 1946 em homenagem ao ex-presidente da FIFA, Jules Rimet, que desempenhou um papel fundamental no estabelecimento do torneio.

De acordo com as regras originais da Copa do Mundo, o Brasil tinha permissão para ficar com o troféu quando conquistou o torneio pela terceira vez em 1970. No entanto, ele foi roubado em 1983 e nunca foi encontrado desde então.