Quantos gols Rigoni já marcou pelo São Paulo e quantos ele tem em toda a carreira?

O atacante chegou ao São Paulo indicado por Hernán Crespo, e após temporadas sem muitos gols na Europa vai voltando a viver um grande momento

Emilio Rigoni chegou ao São Paulo para a temporada 2021 com a bênção de um dos maiores atacantes das últimas décadas, Hernán Crespo, que hoje é o treinador do gigante do Morumbi. E tem dado resultado.

Em 13 jogos disputados com o manto tricolor, o argentino de 28 anos já acumula participação direta em 10 gols. A sua última contribuição decisiva foi no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, quando conseguiu estufar as redes.

Rigoni reencontra bom momento no São Paulo

(Foto: Getty Images)

Com vínculo até 2024 no Morumbi, Emiliano Rigoni já marcou seis gols e deu quatro assistências em 13 partidas oficiais com a camisa do São Paulo.

Para efeito de comparação, a última temporada em que Rigoni marcou seis vezes tinha sido na campanha 2017-18. Naquela época o atacante fazia sua primeira passagem pelo Zenit, da Rússia.

Até o presente momento, Rigoni tem sido bastante democrático na divisão de seus gols marcados pelo São Paulo: dois deles foram pelo Brasileirão, dois pela Libertadores e dois pela Copa do Brasil.

Temporada mais artilheira no Independiente

(Foto: Télam)

O bom desempenho do jogador no Morumbi levanta a esperança de que ele possa, após muitas tentativas fracassadas, estipular um novo recorde de gols marcados em uma única campanha. A sua melhor marca até aqui foi em 2017, quando fez 13 gols em 36 jogos pelo Independiente de Avellaneda, da Argentina.

Quantos gols Rigoni marcou em toda carreira?

Em 260 jogos oficiais, Emiliano Rigoni marcou 49 gols. O Independiente é o clube onde o atacante mais comemorou seus tentos – 18 no total. Em segundo vem o Zenit, onde o atleta teve duas passagens e acumulou 12 gols.