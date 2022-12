Quanto tempo tem a prorrogação da Copa do Mundo?

Em caso de empate nos jogos do mata-mata, a decisão vai para a prorrogação

O mata-mata da Copa do Mundo já começou e, com isso, algumas dúvidas começam a surgir, principalmente sobre as partidas que terminarem empatadas. Existe prorrogação? Como funciona? A GOAL te explica tudo.

Diferentemente da fase de grupos, as partidas de mata-mata da Copa do Mundo não podem terminar empatadas, uma vez que um dos times precisa ganhar para avançar de fase. Assim, a Fifa adota dois jeitos de decisão caso o placar seja igual para os dois lados. O primeiro deles é a disputa de uma prorrogação.

Como funciona a prorrogação na Copa do Mundo? Quanto tempo ela tem?

Os jogos que terminarem os 90 minutos (mais acréscimos) empatadas vão ter a disputa de uma prorrogação para tentar que, então, um vencedor seja definido. Isso acontece em todas as fases eliminatórias, oitavas, quartas, semi e final, além da disputa do terceiro lugar.

Para o Mundial, a Fifa mantém o "padrão" de todas as suas competições que tenham prorrogação. Assim, caso necessário, são disputados mais dois tempos de 15 minutos cada, com a possibilidade de acréscimos em cada um deles. No cronômetro, os 15 minutos do primeiro tempo começam a contar aos 90 de jogo, e vão de 90 a 105, e no segundo tempo, de 105 a 120 minutos, mesmo que tem havido acréscimo em algum momento antes.

Diferente do que aconteceu em algumas edições no passado, não existe o chamado gol de ouro. Assim, os dois tempos de 15 minutos são disputados integralmente, mesmo que algum dos times marque gol na prorrogação.