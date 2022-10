Tem prorrogação na Copa do Mundo?

A GOAL tira sua dúvida sobre o que acontece caso uma partida de mata-mata termine empatada

A Copa do Mundo de 2022, a ser disputada no Qatar, está chegando e, com isso, as dúvidas dos torcedores vão aumentando a cada dia. E, uma das principais questões que os amantes do futebol têm em competições que envolvem partidas mata-mata é sobre o que acontece quando um jogo termina empatado: prorrogação ou disputa de pênaltis?

Com grandes equipes se enfrentando em jogos de altíssima qualidade, não é estranho que algumas partidas terminaram empatadas. Enquanto na fase de grupos isso não levanta muitas dúvidas, uma vez que a disputa é por pontos corridos, no mata-mata pode causar certa confusão acerca de como será definido o vencedor do jogo após um empate. Por isso, a GOAL veio explicar como funciona o desempate nas partidas eliminatórias da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo tem prorrogação?

Getty Images

Conforme o regulamento da Fifa, a Copa do Mundo de 2022, assim como suas antecessoras, vai ter prorrogação para definir um jogo que termine os 90 minutos (mais acréscimos) com o placar empatado, até mesmo na final, caso necessário. O formato será o clássico de dois tempos de 15 minutos cada um, resultando em 120 minutos de jogo, fora os acréscimos. Além disso, em casos de prorrogação, cada equipe terá direito a fazer uma substituição extra. Se ainda assim o placar das duas seleções for igual, a definição será na disputa de pênaltis.

E não é raro que os jogos na Copa do Mundo sejam decididos na prorrogação. Na Copa de 2018, por exemplo, a vice-campeã Croácia chegou à grande final depois de ter disputado o tempo extra nas três fases anteriores (oitavas, quartas e semifinal), enquanto os títulos da Espanha, em 2010, e da Alemanha, em 2014, foram ambos decididos na prorrogação.

Existe gol de ouro na Copa do Mundo?

Getty Images

Desde a edição da Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, a Fifa não adota mais a prática do chamado gol de ouro nas Copas do Mundo. A regra, que foi válida apenas em 1998 e em 2002, previa que o jogo acabaria imediatamente caso alguma das equipes marcasse um gol na prorrogação.

Agora, então, diferente do que aconteceu em quatro partidas entre 1998 e 2002, a prorrogação deve ser disputada integralmente, mesmo que alguém marque um gol. Desta forma, a própria prorrogação pode empatar ou o jogo pode terminar com uma vantagem ainda maior.