Tem decisão por pênaltis na Copa do Mundo?

Em caso de empate no mata-mata, o duelo será decidido na prorrogação e, se persistir a igualdade no placar, nas penalidades

A Copa do Mundo de 2022 segue com os duelos decisivos no mata-mata nas oitavas de final, onde quem perder está eliminado da competição. Entre os torcedores, ainda existe a dúvida quanto a disputa de pênaltis - ou não - nas partidas que terminam empatadas no tempo normal.

Abaixo, a GOAL explica como funciona o desempate nas partidas do mata-mata na Copa do Mundo.

A Copa do Mundo tem decisão por pênaltis?

Conforme o regulamento da Copa do Mundo 2022, publicado pela Fifa, caso uma partida termine empatada no mata-mata, a decisão começará na prorrogação, com dois tempos de 15 minutos, resultando em 120 minutos de jogo, fora os acréscimos.

Persistindo o empate, porém, a definição da vaga será na cobrança de de pênaltis nas partidas do mata-mata, que inclui oitavas, quartas, semi, terceiro lugar e a final. Não há regra de gol de ouro na Copa do Mundo.

Nas penalidades, cinco batedores são designados pelas equipes e, quem tiver mais cobranças convertidas, vence o duelo. Porém, caso exista a igualdade dos placares também nos pênaltis, a disputa vai para o modelo alternado. Vale lembrar, que neste caso, todos os jogadores devem bater, incluindo o goleiro, até que saia um vencedor.