Quanto o Manchester City planeja oferecer para tentar contratar Kane?

O jogador do Tottenham pode deixar o time e já está do radar do rival, que deve fazer proposta para contratá-lo

O Manchester City, de olho em reforços para a próxima temporada, deve fazer uma proposta oficial ao Tottenham pela contratação de Harry Kane. O atacante é o principal alvo do time, que deu adeus a Sérgio Agüero recentemente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de ter contrato até o meio de 2024 e não ter dito com todas as letras que deseja deixar o Tottenham, Harry Kane já deu indícios que vê seu futuro em outro clube. O jogador inglês não esconde o desejo de conquistar títulos, algo que não vem acontecendo no Spurs.

No entanto, ele pode ter um destino ideal para realizar seu desejo. O Manchester City, que está no mercado em busca de um substituto para Agüero, que deixou o time ao final da temporada com direção ao Barcelona, planeja fazer uma oferta pelo atacante de 27 anos.

Fontes do City confirmaram à Goal que nenhuma oferta oficial foi feita ainda, apesar de algumas especulações que indicam uma movimentação de £ 100 milhões (cerca de R$ 676 milhões). A proposta, porém, deve vir em breve, à medida que Pep Guardiola busca um goleador para reforçar seu time, atual campeão inglês e finalista da Liga dos Campeões.

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, pretende manter o atacante no time por pelo menos mais duas temporadas - tempo que ainda têm de contrato. A situação do Spurs, porém, é complicada. O time ainda não tem um substituto para o técnico José Mourinho, que foi demitido em abril e não conseguiu se classificar à Champions League da temporada 2021-22.

Além do jogador do Tottenham, o City ainda tem outros nomes em seu radar, entre eles, Erling Haaland. O Borussia Dortmund, porém, já disse que sua estrela norueguesa, que também aguarda outros times, não está à venda por enquanto.

Na temporada 2020-21, Kane foi o artilheiro da Premier League, com 23 gols marcados, além de ter sido o jogador que mais deu passes para gols de seus companheiros, foram 14 assistência, que o fizeram participar diretamente de 37 dos 68 tentos feitos pelo Tottenham na temporada inglesa.