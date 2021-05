Kane avisa Tottenham que quer sair e deixa United, City e Chelsea atentos

O atacante está insatisfeito com a falta de competitividade dos Spurs e pode defender algum rival já na próxima temporada

Harry Kane, insatisfeito com a falta de competitividade, reforçou seu desejo de que quer deixar o Tottenham, possivelmente já ao final desta temporada. E não faltam interessados na contratação do atacante - inclusive dentro da Premier League.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Não é de agora que Kane se mostra insatisfeito com o Tottenham. O atacante de 27 anos não esconde que se incomoda com a falta de competitividade dos Spurs no futebol de alto nível. Em entrevistas recentes, Kane tem demonstrado essa sua infelicidade no norte de Londres, e deixa claro o seu desejo de representar um clube que desafia para grandes honrarias.

"Os prêmios individuais são ótimos, são conquistas fantásticas", disse o atacante. "Quando olho para o final de minha carreira, vou repassar o assunto e absorver um pouco mais. O objetivo agora, como jogador, é ganhar troféus em equipe".

"Por mais que este [prêmio London Footballer of the Year] seja ótimo, eu quero ganhar os maiores prêmios que existem, como equipe, e não estamos fazendo exatamente isso", continuou. "Eu preferia estar ganhando troféus de equipe do que este prêmio. É o que é. Estou orgulhoso de ganhá-lo. Significa que tem sido uma boa temporada em campo, então só tenho que tentar e continuar o que estou fazendo".

E, agora, vendo o Spurs ficar de fora da próxima temporada da Liga dos Campeões, pode finalmente ir em busca de coisas maiores e, se possível, definir o próximo passo antes da Eurcopa. E o futuro pode ser na Inglaterra mesmo.

Embora uma transferência ainda não seja certa, Manchester City, Manchester United e Chelsea aparecem como possíveis destinos para o atacante, que deseja seguir atuando no futebol inglês.

Todos os três gigantes da Premier League mencionados acima têm um poder financeiro significativo e estão à procura de contratações para o ataque, mesmo com a pandemia do coronavírus causando problemas monetários. E o dinheiro pode ser um fator decisivo, uma vez que o Tottenham, que há muito é relutante em negociar seu artilheiro, quer o pagamento da multa de Kane, que tem contrato até 2024.

Kane espera, porém, que o clube suavize seu posicionamento, a fim de ter uma saída amigável do clube. O Tottenham, por sua vez, não comenta a situação, se limitando a dizer que "o foco está em terminar a temporada o mais forte possível''. É nisso que todos deveriam estar focados".