Quanto o Botafogo ganha com empréstimo de Jeffinho ao Lyon

O atacante, xodó do torcedor alvinegro, agora é jogador do Lyon, clube também administrado por John Textor

Destaque do Botafogo em 2022 e considerado uma das revelações da última temporada, Jeffinho foi emprestado para o Lyon, da França, até junho deste ano. A decisão, tomada por John Textor, não foi bem aceita pelos torcedores alvinegros, preocupados com a queda do nível técnico do elenco após a saída do jovem ponta.

Textor, vale lembrar, é o dono da SAF alvinegra e também é o acionista majoritário do Lyon. A movimentação dentro dos clubes sob a influência do empresário norte-americano é um acontecimento novo para os parâmetros do futebol brasileiro. E em relação especificamente a Jeffinho, se a sua saída deixa uma lacuna no time treinado por Luis Castro, as notícias ao menos mostram um bom valor em dinheiro a ser recebido pelo Glorioso.

Segundo noticiado pelo GE, o Botafogo vai receber cerca de 5 milhões de euros pelo empréstimo firmado até junho deste ano. Fazendo a conversão com o câmbio atual, a negociação estaria na casa dos R$ 27 milhões. O Alvinegro não confirmou tais valores.

Caso o Lyon queira, posteriormente, assinar contrato em definitivo, o valor a ser pago por Jeffinho é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões). O Botafogo detém 60% dos direitos econômicos do atacante de 23 anos, com os outros 40% sendo do Resende.

Considerando valores absolutos, a maior venda do Botafogo em todos os tempos foi a transação de Luis Henrique para o Olympique de Marseille, em 2019. Os valores foram de cerca de 8 milhões de euros, o que na cotação da época dava algo em torno de R$ 25 milhões. Curiosidade do destino, Luis Henrique retornou ao Botafogo em 2022 emprestado pelo Marseille e segue atualmente no elenco principal do Glorioso.