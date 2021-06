Quantas vezes Fagner recebeu cartão vermelho em sua carreira?

O ídolo do Corinthians foi expulso na derrota por 2 a 0 frente ao Atlético-GO, pela Copa do Brasil 2021

Fagner já colocou o seu nome na história do futebol como um dos principais ídolos do Corinthians, clube que o revelou para o futebol e onde conquistou dois campeonatos brasileiros e três paulistas. O lateral-direito também teve boa passagem pelo Vasco, onde conquistou a Copa do Brasil de 2011, e teve sua qualidade reconhecida ao disputar a Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira.

Além das boas atuações vestindo especialmente a camisa do Corinthians, o lateral também é conhecido por não ‘entrar com pé mole’ em divididas. E muitas vezes Fagner chegou até mesmo a exagerar em algumas de suas investidas contra adversários, fazendo com que torcedores adversários passassem até a criticar e condenar a forma com a qual o defensor faz suas investidas em busca de um desarme, colocando nele o rótulo de “jogador violento”.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E se no futebol um jogador violento costuma ver cartões vermelhos, quantas vezes Fagner teve que descer mais cedo para os vestiários por uma decisão do juiz? Vamos aos números.

Expulsões no Vasco

(Foto: Getty Images)

Fagner jamais viu cartões vermelhos nas suas passagens por Wolfsburg (Alemanha), PSV (Holanda), Vitória ou seleção brasileira. Pelo Vasco da Gama, o lateral direito viu seu único cartão vermelho como cruz-maltino na derrota para a Universidad de Chile, na semifinal da Copa Sul-Americana de 2011.

Aquele era o duelo de ida, realizado no Chile, e os cariocas perderam por 2 a 0. Fagner foi expulso na metade final do segundo tempo, ao dar uma cotovelada em um adversário que lhe rendeu o vermelho direto – logo depois os chilenos fariam o 2 a 0 que lhes encaminhariam na decisão.

Expulsões no Corinthians

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Pelo Corinthians Fagner acumula um total de cinco cartões vermelhos – sendo duas de forma direta e três por causa do segundo cartão amarelo. A última vez que o lateral foi expulso foi na derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2021.

Mais artigos abaixo

Antes, Fagner havia sido expulso (cartão vermelho direto) na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras válido pela nona rodada do Brasileirão 2020. Suas outras expulsões foram em 2016 (vermelho direto), em empate contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores; em 2015, em derrota por 1 a 0 frente ao Santos pelo Brasileirão daquele ano e em 2014, em empate com o Coritiba pela 13ª rodada do nacional.

Ou seja: no total de sua carreira profissional Fagner foi expulso em cinco ocasiões.