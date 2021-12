Quando será inaugurada a Arena MRV, novo estádio do Atlético-MG

Se a temporada de 2021 foi histórica para o Atlético Mineiro, o Galo e sua torcida terão muito mais a comemorar já em 2023, que marcará a inauguração da Arena MRV, novo estádio do clube.

O primeiro evento da nova arena será o BH Festival, que reunirá atrações nacionais e internacionais, como Ivete Sangalo, Jota Quest, César Menotti e Fabiano. A venda de ingressos já está acontecendo.





Quando a Arena MRV será inaugurada?

O início do festival será no dia 25 de março de 2023, data que marca o aniversário de 115 anos do Galo.





Para a data especial, está agendado o evento “Campo de Jogo: o Nascimento", que terá a instalação das traves e demarcação das linhas, tudo isso com acompanhamento de uma orquestra sinfônica. O evento receberá 10 mil pessoas.





A festa se prolongará por um período de dois meses, onde diversas atividades marcarão o início da vida do novo estádio.

Após o show de música eletrônica "Arrepia BH", em 15 de abril, a Arena MRV receberá seu primeiro jogo de futebol, no dia 6 de maio. A partida reunirá lendas históricas do Galo, e receberá 30 mil pessoas no estádio.

Por fim, a inauguração oficial terá um jogo do elenco principal do Atlético contra uma equipe do exterior ainda não confirmada, no dia 19 de maio de 2023. A abertura terá um show de Nando Reis.