Quando o Inter pode garantir o título antecipado do Brasileirão 2020?

O Colorado tem boa vantagem em relação aos rivais e pode ser campeão antes do término da temporada

O título brasileiro há tempos não ficava tão perto de ser conquistado pelo Internacional como está agora. O Colorado, depois de deixar a liderança escapar por algumas rodadas, voltou a ter um ótimo desempenho - com direito à quebra de recorde do Flamengo de Jorge Jesus - e, do jeito que as coisas andam, pode até ser campeão antecipado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A saída de Eduardo Coudet do Inter deixou o torcedor apreensivo, mas, apesar da estreia dolorida de Abel Braga, o time gaúcho deu a volta por cima e reassumiu a liderança do Brasileirão, e com vantagem. Se continuar com a boa sequência - já são nove vitórias seguidas - o time só depende de si para ser campeão.

Quando o Internacional pode ser campeão brasileiro?

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

No melhor de todos os cenários, o Internacional pode ser campeão na 35ª rodada, a três do término do campeonato. Para isso acontecer, o Colorado precisa de duas vitórias, sem que seus rivais - Atlético-MG, Flamengo e São Paulo - vençam seus jogos. Isso porque, assim, o Inter abriria 10 pontos de vantagem para o Rubro-Negro carioca, segundo colocado, com mais nove em disputa.

Desta rodada em diante o time gaúcho pode ser campeão, mas sempre dependendo dos resultados dos outros times que seguem na disputa pelo título. Para não depender de ninguém além de si, o Internacional precisa fazer mais 12 pontos dos 15 que ainda têm a disputar.

Ao momento que o Inter conquistar estes 12 pontos, ele será o campeão brasileiro de 2020, mesmo que os rivais vençam todos os seus jogos. Neste cenário, o título viria na penúltima ou na última rodada, dependendo da sequência do próprio Internacional.

Para ganhar o título na penúltima, no confronto direto contra o Flamengo, no Maracanã, é preciso que o Colorado mantenha sua série invicta até lá. Se não, se perder algum dos jogos, a decisão fica para a última rodada, quando joga em casa, contra o Corinthians.

Jogos a serem disputados pelo Inter