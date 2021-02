Milagre? Do que o São Paulo precisa para ser campeão do Brasileirão 2020

O Tricolor segue na disputa pelo título, mas não depende só de si

As atenções estão direcionadas para o confronto entre Flamengo e Internacional, os dois times com mais chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. No entanto, correndo um pouco por fora, está o São Paulo que, com um jogo a menos, ainda pode ser campeão nacional.

Líder do Brasileirão por várias rodadas, o São Paulo teve uma queda de rendimento em 2021 e caiu algumas posições fazendo com que, consequentemente, suas chances de título caíssem bastante - atualmente são de 1%, de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Ainda com três jogos a disputar - sendo uma deles um clássico contra o Palmeiras, que está atrasado por conta da participação do Verdão no Mundial de Clubes -, o time comandado interinamente por Marcos Vizolli desde a saída de Fernando Diniz, que será substituído por Hernán Crespo, consegue passar os rivais, mas não depende só de si para levantar a taça. Uma combinação de resultados é a única chance do Tricolor.

Do que o São Paulo precisa para ser campeão?

Com 62 pontos conquistados, o São Paulo está sete atrás do líder Internacional e há seis do vice Flamengo. Ainda disputando nove, o Tricolor até consegue ultrapassar os rivais, mas não é uma tarefa fácil.

Para começar, o time paulista precisa vencer os três duelos que tem pela frente - Palmeiras, em casa, Botafogo, fora, e Flamengo, em casa. Além disso, o São Paulo precisa torcer por tropeços de seus adversários.

No confronto direto entre Flamengo e Inter, o resultado que interessa ao São Paulo é o empate - em caso de vitória, os gaúchos já asseguram a taça. Depois, o Tricolor vai precisar torcer para o rival Corinthians, que enfrenta o Colorado no Beira-Rio, na última rodada do Brasileirão. Neste caso, o São Paulo conquista o título com uma vitória do Timão, desde que faça sua parte - mesmo que com vitória simples - nos outros três jogos que tem a disputar.

Para o caso de o Inter empatar com o Corinthians, o Tricolor, que vai ter o mesmo número de pontos do Colorado, preciaria tirar um saldo de nove gols nos três jogos para passar os time gaúcho na tebela.

Já o Flamengo enfrenta justamente os dois adversários pelo título - Inter e Flamengo - nas últimas duas rodadas. Desta forma, para conquistar as três vitórias, o Tricolor terá de derrotar o Rubro-Ngero, que já fica de fora da briga.

Se o são Paulo perder algum dos três jogos, porém, suas chances de título se esgotam, independentemente dos resultados de Inter e Flamengo. Neste cenário, o Tricolor não alcança o líder em número de pontos.

Veja os jogos restantes do São Paulo no Brasileirão: