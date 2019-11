Quando o Flamengo estreia no Mundial de Clubes? Quem será o adversário?

O Rubro-Negro, campeão da Libertadores 2019, segue no caminho entoado na música da torcida, que pede o mundo de novo

Campeão da Libertadores 2019, depois de bater o de forma épica e emocionante no , o carimbou vaga para o da FIFA que será realizado no Qatar.

A competição começa em 11 de dezembro, mas assim como o , campeão europeu, o Flamengo estreia apenas dias depois.

Estreia

O primeiro jogo do Flamengo está marcado para 17 de dezembro, às 15h30 (de Brasília), e será válido pela semifinal do certame.

Adversário

A equipe de Jorge Jesus pode enfrentar três times: Al Sadd (Qatar), Hienghène (da Nova Caledônia) ou Monterrey, do México.

O Monterrey enfrenta o vencedor do duelo entre Al Sadd e Hienghène, e quem avançar será o adversário do Flamengo no caminho até a grande decisão – marcada para 21 de dezembro.