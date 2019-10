Mundial de Clubes 2019: quando é, quais são os times e todas as informações do torneio

Qatar sediará a competição com estádios que serão usados na Copa do Mundo de 2022

O FIFA 2019 está se aproximando! A bola rolará no Qatar a partir do dia 11 de dezembro, quando sete clubes de todos os continentes brigarão pelo posto mais alto do futebol de clubes do planeta.

Cinco equipes já garantiram presença: Al Sadd (Qatar, país-sede); Espérance ( - África); ( - Europa); ( - Am. Central e do Norte) e Hienghène (Nova Caledônia - Oceania). Faltam somente o camepão da Ásia e da América do Sul. O pode ter um representante caso ou vençam a Libertadores.

SEDES

A cidade de Doha, capital do Qatar, sediará todos os jogos do torneio. Localizada às margens do Golfo Pérsico, na costa leste dos , no Oriente Médio, Doha faz parte de um dos países mais ricos do mundo, devido à exportação do petróleo, e lá estão as principais empresas do mineral do país.

O principal clube de Doha é o Al Sadd, cujo treinador é o lendário ex- Xavi. Gabi, ex- , é o jogador mais conhecido do time qatari. O time é a base da seleção nacional. Na , por exemplo, oito jogadores do Al Sadd foram convocados.

ESTÁDIOS

Education City Stadium

O estádio planejado para a de 2022 ainda não está pronto. A capacidade para os jogos do Mundial de Clubes e da Copa do Mundo será de 40 mil espectadores. Após os torneios, 20 mil assentos serão retirados e doados para construção de estádios em outras localidades. A final do Mundial será jogado lá, assim como a estreia do Liverpool na semifinal.

Jassim Bin Hamad Stadium

Casa do Al Sadd e da seleção nacional do Qatar, o estádio tem capacidade para 12 mil pessoas e foi sede de duas decisões da Supercoppa Italiana, em 2014 (vencida pelo ) e em 2016 (vencida pelo ).

Khalifa International Stadium

O estádio tem capacidade para 40 mil pessoas e sediará a semifinal do campeão sul-americano no Mundial. Inaugurado em 1976, ele foi totalmente reformado e reabriu em 2017. Também será sede de jogos da Copa do Mundo.

ARBITRAGEM

A Fifa ainda não anunciou oficialmente quem serão os árbitros do mundial de clubes de 2019. A tendência é que cada confederação tenha um trio de arbitragem, além de um árbitro de vídeo. No ano passado, Wilton Pereira Sampaio (foto) foi o representante da Conmebol. Ele apitou Kashima Antlers 1 x 3 , pela semifinal da competição.

CLASSIFICADOS

Sete times já estão classificados para a disputa de 2018, são eles:

Liverpool | Campeão da UEFA

| Campeão da UEFA Monterrey | Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf

| Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf Al Sadd | Campeão da Qatar Stars League

| Campeão da Qatar Stars League Hienghène Sport | Campeão da OFC Champions League (Oceania)

| Campeão da OFC Champions League (Oceania) Sem definição* | Campeão da AFC Champions League (Ásia)

| Campeão da AFC Champions League (Ásia) Sem definição* | Campeão da da América (América do Sul)

| Campeão da da América (América do Sul) Esperánce Túnis | Campeão da CAF Champions League (África)

* Os campeões da Ásia e América do Sul não estão definidos ainda. As duas competições estão na fase de semifinal. Na Libertadores, teremos ou um representante brasileiro ou um argentino. Flamengo, Grêmio, e disputam o título continental. Já na , ainda estão no páreo: Al-Hilal ( ), Al-Sadd (Qatar) - já classificado para o mundial -, Guangzhou Evergrande ( ) e Urawa Reds ( ).

JOGOS

Pelo lado Sul-Americano, o representante da Conmebol, que será conhecido após a final única da Copa Libertadores, em 23 de novembro, entra na semifinal e terá no caminho ou Esperánce Túnis, campeão da África, ou o campeão asiático, que será disputado em dois jogos, com a volta marcada para o dia 24 de novembro.

O Liverpool, que conquistou a Champions League, aguarda duas partidas para a definição de quem será seu adversário na final. Na partida preliminar, Al Sadd e Hienghène se enfrentam. Quem ganhar esse confronto, decide com o Monterrey o adversário dos Reds.

Assim ficou o calendário de jogos da competição:

Fase preliminar

Jogo 1: Al Sadd (QAT) x Hienghène (NCL) - 11 de dezembro, às 15h30 (horário de Brasília)

Segunda fase

Jogo 3: Monterrey (MEX) x Vencedor Jogo 1 - 14 de dezembro, às 15h30

Jogo 2: Campeão Asiático x Espèrance (TUN) - 14 de dezembro, às 12h00

Disputa do quinto lugar

Jogo 4: Perdedor Jogo 2 x Perdedor Jogo 3 - 17 de dezembro, às 12h30

Semifinais

Jogo 5: Campeão Sul-americano x Vencedor Jogo 3 - 17 de dezembro, às 15h30

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 x Liverpool (ING) - 18 de dezembro, às 15h30

Disputa do terceiro lugar

Jogo 7: Perdedor Jogo 5 x Perdedor Jogo 6 - 21 de dezembro, às 12h30

FINAL