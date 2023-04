Quando o Cruzeiro volta a jogar no Mineirão?

Clube mineiro selou novo acordo com a arena e voltará a mandar seus jogos do estádio

O Cruzeiro voltará a jogar no Mineirão. O acordo entre a Minas Arena e o clube dirigido por Ronaldo Fenômeno foi anunciado nesta sexta-feira (29), e marca o retorno da relação entre o clube ao estádio, que estava suspensa desde janeiro deste ano.

A nova parceria seguirá até pelo menos 2025, e se inicia já no dia 10 de maio, quando a Raposa enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão 2023. O acordo foi mediado pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

O Cruzeiro não joga como mandante no Mineirão desde o último mês de novembro, quando ainda disputava a Série B do Brasileirão, contra o CSA. Com o novo contrato, o clube de Ronaldo deve repassar valores de forma progressiva, que aumentam a cada nova temporada.

Atual quarto colocado do Brasileirão, após a promoção para a elite no ano passado, o Cruzeiro tem bom início de temporada, no nacional, com duas vitórias e uma derrota nos três primeiros jogos.