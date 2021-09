Quando Jonathan Calleri estreia pelo São Paulo?

O atacante será o grande reforço do Tricolor para a segunda metade de 2021

Uma coisa é certa: o torcedor do São Paulo está com saudades de cantar a música "toca no Calleri que é gol".

Grande novidade do Tricolor para o segundo semestre, o argentino está de volta após longa novela, tendo sido anunciado nos últimos momentos da janela de transferências. Agora, tudo o que restá é o atacante reestreiar e matar a saudade de jogar com a camisa do clube paulista.

Em sua primeira passagem, marcou 16 gols em 31 jogos, uma média de pouco mais de meio gol por partida. Assim, está de volta para provavelmente formar dupla com Rigoni - ou até um trio com Luciano.

A pergunta que não sai cabeça do torcedor do São Paulo, porém, é simples: quando será a reestreia de Jonathan Calleri com a camisa tricolor?

O argentino ainda não foi regularizado pelo clube ou registrado no BID, mas deve estar à disposição de Hernán Crespo para o próximo confronto da equipe no Brasileirão.

Com uma pausa de 15 dias, o São Paulo só volta aos gramados no domingo, dia 12 de setembro, às 20h30 (de Brasília), contra o Fluminense. A expectativa é de que Calleri já possa pelo menos ficar no banco de reservas e estrear durante o jogo.

O atacante desembarcou no Brasil na madrugada de quarta para quinta, mas não joga desde o dia 21 de abril, quando marcou pelo Osasuna diante do Valencia, no Campeonato Espanhol.