Quais as opções para Boselli no Corinthians?

Com fratura no rosto, atacante vai passar por cirurgia nesta segunda-feira (26) e desfalca a equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista

O ganhou um problema de última hora. Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com Mauro Boselli, que deixou o campo na vitoria sobre o Oeste neste domingo (26) por 2 a 0, com uma fratura no rosto.

Internado no Hospital São Luiz, do Morumbi, o argentino vai passar por cirurgia na manhã desta segunda-feira (26). O procedimento será realizado pelo médico Marcos Pita, e o tempo de recuperação não foi divulgado pelo clube, até o momento.

O atacante Mauro Boselli está internado no hospital São Luiz, unidade Morumbi, por conta de uma fratura na face. Ele será submetido a processo cirúrgico pelo médico Marcos Pita na manhã de segunda (27) pic.twitter.com/EZSdDmf8e1 — Corinthians (@Corinthians) July 26, 2020

Quem será o substituto de Boselli?

O atacante é artilheiro do Corinthians no , com cinco gols marcados. Já visando o confronto contra o Red Bull , pelas quartas de final, Tiago Nunes terá uma preocupação extra para montar a equipe para o duelo decisivo.

Sem opção de centroavante, uma vez que Gustagol e Vagner Love saíram, Jô é o mais cotado para assumir a vaga aberta, apesar do imbróglio envolvendo a regularização.

O atacante foi apresentado no fim de junho, mas até o momento não teve liberação para vestir a camisa do Corinthians.

"O Corinthians sabe do litígio que o Jô tem com o clube lá (Nagoya Grampus). Eles dificultaram ao máximo para liberar a transferência, mas terão que fazer isso até segunda-feira. Se tudo correr bem, na segunda ele já estará liberado para disputar qualquer jogo", explicou Andrés Sanchez, presidente do Corinthians.