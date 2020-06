Jô no Corinthians: tempo de contrato e números do atacante no Timão

Após duas temporadas no Japão, atacante retorna para sua terceira passagem pelo Corinthians e chega para reforçar a equipe de Tiago Nunes

Jô é novamente jogador do . Após um longo período de conversas e de negociação, o atacante foi anunciado nesta quarta-feira (17) e chega para reforçar a equipe de Tiago Nunes, com contrato válido até o final de 2023. Essa será a terceira passagem do atacante pelo Parque São Jorge.

O anúncio foi feito através de uma brincadeira nas redes sociais do clube. Na publicação, uma chamada virtual com os principais jogadores do elenco foi simulada, com Jô sendo o último a entrar na reunião. Um outro post foi feito com o atacante ainda criança vestindo a camisa do alvinegro.

Tem jogador reconectando a chamada aqui, Fiel! 🤔 pic.twitter.com/ZXgCHZFlMA — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) June 17, 2020

O novo reforço do veste o manto desde criancinha... Já sabe quem é, Fiel? pic.twitter.com/ErqDcHbgbV — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) June 17, 2020

A chegada do centroavante de 33 anos estava sendo ainda mais esperada pela torcida por conta de alguns acontecimentos dos últimos dias. O primeiro deles foi a rescisão de contrato com Vagner Love, que é especulado para retornar ao CSKA, da , mas ainda vive indefinição sobre seu futuro. Então, Jô também rescindiu seu contrato com o Nagoya Grampus, do , e ficou livre para acertar seu retorno.

De acordo com recentes declarações de Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, o atacante deve receber o teto salarial pago pelo clube. Assim, deve ganhar o mesmo que as principais estrelas do elenco, como Cássio, Fágner e Luan.

Jô foi revelado pelas categorias de base do Parque São Jorge e chegou ao time principal do Corinthians com apenas 16 anos, em 2003, e foi campeão paulista logo em seu primeiro ano. O jogador também fez parte do elenco campeão brasileiro em 2005, até que foi vendido para o CSKA.

Então, em 2017, o centroavante retornou e foi o principal destaque dos títulos do e do Brasileirão daquele ano, terminando como artilheiro da competição nacional, com 18 gols. Após o grande sucesso, foi mais uma vez vendido, dessa vez para o Japão, onde também foi artilheiro em sua primeira temporada, com 24 tentos. Porém, desde dezembro do ano passado não vinha sendo utilizado.

Com a camisa do Corinthians, Jô soma 42 gols em 167 jogos e chega para ser o principal nome ofensivo da equipe de Tiago Nunes ao lado do argentino Mauro Boselli.