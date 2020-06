Corinthians será proibido de registrar Jô? Entenda a situação

O atacante teve sue vínculo com o Nagoya Grampus rompido por justa causa

Reforço do Corinthians até 2023, o atacante Jô teve a rescisão contratual com o Nagoya Grampus, do , confirmada no último domingo (21). Porém, o rompimento do vínculo foi feito como justa causa, já que o clube entendeu que o atacante abandonou o emprego, de acordo com o Globoesporte.com.

A justa causa, porém, pode acabar prejudicando o . Mas só se saberá isso ao certo no dia 1º de julho, quando a janela internacional se abre no . Só aí, é que o vai solicitar Certificado de Transferência (CIT) de Jô no sistema da Fifa.

Mas ao mesmo tempo, o clube japonês entrou com um processo contra Jô pedindo uma indenização milionária. O Corinthians, porém, entende que não vão haver grandes problemas, já que a rescisão do contrato já saiu, além de não ter pressa no procedimento, de inscrição de Jô, já que, de qualquer forma, ele ainda não poderia jogar nesta fase do .

MOTIVO DA JUSTA CAUSA

Foto: (C)J.LEAGUE

Os desentendimentos entre o atacante e o Nagoya começaram em fevereiro, quando Jô lesionou o joelho, de acordo com Breno Tannuri, advogado do jogador. Segundo ele, o atleta não viajaria com o clube para a pré temporada, por conta dos tratamentos, no entanto, os médicos e fisioterapuetas vajaram. Assim, Jô voltou ao Brasil para se recuperar .

Ao retornar ao Japão, o atacante não foi relacionado para as duas partidas, antes de o campeonato ser paralisado por conta da pandemia de coronavírus Covid-19. "Ele deixou os filhos no Brasil com os avós. Só que começou um 'zum-zum-zum' de que os estrangeiros não poderiam sair do Japão. Quando falaram que seria fechada a fronteira, o Jô diz: "eu preciso voltar". Isso foi em abril. Então, eles voltam ao Rio de Janeiro – contou o advogado ao Globoesporte.com.

O clube, porém, não tinha liberado os jogadores para deixarem o Japão, apenas para ficarem em casa e, por isso, Jô foi avisado de que seu salário seria suspenso, já que descumpriu a ordem. Segundo o advogado, o atacante explicou a situação, mas o clube não aceitou.

Assim, o Nagoya considerou abandono de emprego por parte de Jô e rompeu o contrato por justa causa, além de levar o jogador à justiça. Algo que Tannuri discorda, alegando que apenas uma punição seria justificada neste caso.

O atacante acabou assinando um vínculo de três anos e meio para retornar ao Corinthians e, depois de ter testado negativo para Covid-19, já se apresentou para as atividades no CT, iniciadas nesta terça-feira (23).