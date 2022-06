Quando Everton Cebolinha vai estrear pelo Flamengo?

Contrato como reforço de peso, atacante ainda não pode entrar em campo

Primeiro grande reforço do Flamengo nesta janela de transferências do meio do ano, o atacante Everton Cebolinha ainda não pode fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra, deixando os torcedores na expectativa.

O atacante assinou contrato com o time carioca até dezembro de 2026, mas o vínculo passa a valer apenas a partir do dia 1 de julho. Com a janela de transferências abrindo no dia 18 do próximo mês, os torcedores vão precisar segurar a ansiedade.

Fora das oitavas da Copa do Brasil e das oitavas da Copa Libertadores, Cebolinha deve fazer a sua estreia apenas no dia 20 de julho, diante do Juventude, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Everton Cebolinha chega ao Flamengo num momento importante, uma vez que Bruno Henrique sofreu uma grave lesão no joelho e pode ficar até um ano afastado dos gramados.

Uma das contratações mais caras da história do clube, Cebolinha pode custar 16 milhões de euros ao Flamengo. O time carioca vai desembolsar 13,5 milhões de euros mais 2,5 milhões em caso de metas atingidas.