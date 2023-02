Quando é o jogo de volta entre Real Madrid e Liverpool pela Champions?

Espanhóis golearam ingleses no jogo de ida, e decidem vaga em casa

O Real Madrid goleou o Liverpool por 5x2 em pleno Anfield pelas oitavas da Liga dos Campeões 2022-23, e agora os ingleses buscam reverter o resultado, na partida de volta, que acontece no lendário Santiago Bernabéu.

O retorno só acontece no mês de março, no dia 15, uma quarta-feira, quando os comandados de Jurgen Klopp viajam a Madrid para decidir o seu destino na competição europeia. Na ida os Reds chegaram a liderar por 2x0, mas rapidamente sofreram o empate e a virada, com gols de Vinicius (2), Benzema (2) e Militão.

Como é de costume, a Uefa divide a realização de jogos em cada semana no mata-mata: a cada sete dias, são disputados os jogos de metade das chaves da fase em questão. Na semana de Real x Liverpool, outras três partidas de ida são jogadas.

Como a regra do gol qualificado não é mais válida na Liga dos Campeões, o Liverpool vai ao Bernabéu com a duríssima missão de conseguir pelo menos três gols de vantagem, para arrastar o duelo para as penalidades. Caso não consiga, quem avança é o Madrid de Carlo Ancelotti, atual campeão da Champions.