Gol fora de casa? Como funciona a regra na Champions League?

Confira como funciona o regulamento que vale nos jogos de mata-mata até a semifinal do certame

Popularmente chamada de regra do “gol fora de casa”, a regra do gol qualificado ainda causa muitas dúvidas nos fãs de futebol. E dentre os vários campeonatos que se utilizam deste formato, como a Libertadores da América, a Champions League é um deles.

Tanto na máxima competição do velho continente, quanto na Europa League, a regra é adotada nas fases classificatórias (as famosas fases Pré) e volta a partir do mata-mata, seguindo até as semifinais - uma vez que a grande decisão da Champions e da Europa League acontecem em partidas únicas.

Desta forma, na pré-Champions e a partir das oitavas de final do certame europeu, quem fizer gol fora de casa tem vantagem no caso de o placar agregado terminar com empate. Veja exemplos:

Jogo de ida: Time A 1 x 1 Time B

Jogo de volta: Time B 0 x 0 Time A

Placar agregado: Time A 1 x 1 Time B

Resultado: Time B se classifica por ter marcado um gol na casa do adversário

Jogo de ida: Time A 1 x 3 Time B

Jogo de Volta: Time B 0 x 2 Time A

Placar agregado: Time A 3 x 3 Time B

Resultado: Time A se classifica por ter marcado três gols na casa do adversário

Confira o uso do gol fora nas principais competições mata-mata: