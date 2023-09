Quando Dudu volta a jogar pelo Palmeiras? Qual é a lesão sofrida pelo atacante?

O atacante se machucou no confronto contra o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras terá um importante desfalque pelo restante da temporada. O atacante Dudu, que se lesionou no dia 27 de agosto, em jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, ficará fora dos gramados por até 12 meses. O camisa 7 alviverde rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e sofreu uma lesão de menisco.

A expectativa da comissão técnica de Abel Ferreira é ter o atleta de volta o mais rápido possível, mas o prazo de recuperação do jogador deve durar entre nove e 12 meses. Em 2023, Dudu fez 42 jogos, todos como titular, em pouco mais de 3.300 minutos em campo. Foram três gols e sete assistências do atacante no ano.

O clube paulista conta com poucas opções para a vaga de Dudu. Abel tem utilizado Jhon Jhon, promovido ao elenco profissional nesta temporada, como principal alternativa no setor, além de improvisar o lateral Mayke na posição. Breno Lopes, Kevin, Endrick e Luís Guilherme também podem fazer a função do camisa 7.