Quando Cuca estreia como técnico do Corinthians?

Treinador foi anunciado horas após saída de Fernando Lázaro do cargo da equipe, que volta a ser auxiliar do clube

Nesta última quinta-feira (20), o Corinthians anunciou o técnico Cuca como o novo comandante da equipe para a temporada, após troca de função do técnico Fernando Lázaro, que volta a ser auxiliar do clube. A "demissão" veio após o mal desempenho do elenco contra o Argentinos Juniors, na derrota por 1 a 0 na segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com pressa para encontrar um novo nome que substituísse o agora auxiliar técnico, Cuca foi convidado e aceitou fazer parte do grupo. O Corinthians buscava alguém que estivesse presente já neste domingo (23), em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás.

A equipe buscou um treinador com experiência e boas campanhas recentes, como é o caso do então técnico do Corinthians. Cuca chegou à final da Copa Libertadores com o Santos em 2020 e conquistou a tríplice coroa com o Atlético-MG (Campeonato Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil) no ano seguinte.

O alvinegro tem partidas importantes pela frente no final do mês de abril: no dia 26, a equipe precisa se recuperar do 2 a 0 sofrido diante o Remo, pela ida da Copa do Brasil, para continuar no torneio; e três dias depois enfrenta o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, como visitante.