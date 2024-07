Os times e títulos de Cuca como treinador

Decisão foi anunciada depois da classificação sobre o Remo, pela Copa do Brasil

Um dos técnicos mais rodados e vencedores do futebol brasileiro, Cuca está atualmente sem clube e livre no mercado. A última passagem do técnico, no Athletico-PR, terminou no último mês de junho, após uma série de três empates sofridos nos últimos instantes.

O clima em meio à saída do comandante foi bem pesado, com o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, dizendo ser "lamentável que um homem que se diz torcedor do Furacão, com 61 anos, tendo treinado grandes clubes, não tenha o controle suficiente para esfriar a cabeça e não ter o 'piti'", referindo-se ao comportamento de Cuca nos vestiários em sua última partida, um empate em 1 a 1 contra o Corinthians, na Ligga Arena.

O trabalho anterior de Cuca havia sido pelo Corinthians - mas durou menos de uma semana. Ele foi anunciado para substituir Fernando Lázaro, em abril de 2023, mas acabou demitido apenas dias depois por conta de manifestações de parte da torcida corintiana pela sua condenação em um caso de estupro na 1989. Recentemente, o Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, revogou todas as acusações.

Mas, se a trajetória de Cuca no Corinthians foi bem curta, o técnico tem passagens marcantes por outros times, como Palmeiras, Santos, Botafogo, São Paulo e Fluminense. Alexi Stival, o Cuca, tem uma longa lista de clubes e títulos em sua carreira. Relembre, abaixo, a carreira dele como técnico de futebol.

Atualizado em 4 de julho de 2024, às 13h48 (de Brasília)