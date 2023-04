Corinthians ouviu Neto, Gaviões e ex-jogadores no processo para contratar Cuca

Presidente fez consultas antes de determinar o sucessor do demitido Fernando Lázaro; perfil de Cuca é considerado 'ideal'

Antes mesmo da demissão de Fernando Lázaro, Cuca já era o nome escolhido pela diretoria do Corinthians para comandar a equipe no restante da temporada de 2023, como soube a GOAL.

Com o desinteresse de Tite em treinar um clube brasileiro na atual temporada, o perfil de Cuca foi considerado ideal pela diretoria: vitorioso, experiente, sem demandar tempo para adaptação e recebendo salário em reais, além de ter lidado com medalhões nos elencos que comandou.

Um dos pontos que pesava contra o treinador é o caso de 1987, quando Cuca e outros três jogadores foram acusados de manter relação sexual com uma garota de 13 anos. Cuca se diz inocente.

Por conta disso, o presidente Duílio Monteiro Alves entrou em contato com figuras externas do clube para ter a avaliação do novo nome: Neto, apresentador e ídolo alvinegro, e outros ex-jogadores foram ouvidos. O mandatário ainda ouviu um membro da diretoria dos Gaviões da Fiel para saber a opinião da principal torcida organizada do clube sobre Cuca, segundo relato de Marco Bello, da Rádio Transamérica.

Além disso, outro ponto é a eleição presidencial que ocorre no final do ano. O nome de Cuca é considerado de risco, justamente rela rejeição que traz em parte da torcida. O treinador terá que trazer resultados para não influenciar negativamente no pleito.

Cuca foi anunciado pelo Corinthians na tarde desta quinta-feira. O treinador tem títulos importantes no currículo, como a Libertadores de 2013, o Brasileirão em 2016 e 2021, a Copa do Brasil de 2021 e estaduais pelo país.